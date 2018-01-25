В Татарстане мужчина приревновал жену к полицейскому и «заминировал» отдел полиции

В Кукморе 43-летний местный житель приревновал свою жену к сотруднику полиции и «заминировал» отдел полиции. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в октябре прошлого года мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, на почве ревности позвонил в дежурную часть и сообщил о минировании местного отдела полиции.

- Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, - говорится в сообщении.