У Казани может появиться первый город-побратим в Африке, об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Им может стать один из городов Бурунди - небольшого государства в Восточной Африке, которое входит в число наименее развитых стран в мире.

Накануне тема побратимства обсуждалась на встрече замглавы исполкома Евгении Лодвиговой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бурунди в РФ Эдуардом Бизимана.

- Нужно тщательно все взвесить и продумать. Мы очень трепетно относимся к дружбе между городами. Стараемся, чтобы те программы, которые написаны в рамках партнерств, были реализованы, - рассказала Евгения Лодвигова.

Какой именно город из африканской страны может стать побратимом столицы Татарстана, не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что Казань может стать городом-побратимом священного иранского города Мешхед. Всего у Казани установлены побратимские отношения с 51 городом.