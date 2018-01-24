РФС запретил «Рубину» регистрировать новичков из-за долгов

Российский футбольный союз запретил казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Такое решение было принято из-за долгов перед бывшим нападающим команды Владимиром Дядюном, который с 2017 года выступает за «Ростов».

Сообщается, что теперь казанский клуб должен будет выплатить футболисту компенсацию за расторжение трудового договора и проценты за задержку зарплаты.

Напомним, ранее британское издание The Telegraph сообщило, что в «Рубине» возникли финансовые трудности, общая сумма задолженности перед игроками составила около 10 млн евро.