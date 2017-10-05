В Татарстане на ремонт дорог во дворах выделили 2 млрд рублей. Соответствующее постановление правительства РТ опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что дороги будут отремонтированы в 684 дворах. Во втором квартале этого года будет разработан план капитального ремонта дворов и внутриквартальных проездов. План обещают разместить в открытом доступе.

Напомним, с 2014 по 2017 годы на ремонт улиц в Татарстане из муниципального дорожного фонда было выделено около 3 млрд рублей. На эти средства было отремонтировано 630 км дорожных покрытий на 1300 улицах. В 2017 году в РТ были приведены в порядок 150 км дорог. На эти цели было потрачено около 800 млн рублей.