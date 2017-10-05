Экс-ректор КНИТУ-КХТИ Дьяконов останется в СИЗО до весны

Сегодня, 24 января, Вахитовский районный суд Казани продлил арест экс-ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову. Он останется в СИЗО до 27 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Свою вину Дьяконов так и не признает.

Напомним, экс-ректора обвиняют в хищении 1,3 млн рублей по фиктивному контракту на проведение семинаров для «Газпрома», по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Также в мошенничестве подозреваются проректор по учебно-методической работе КНИТУ-КХТИ Александр Кочнев и директор Центра по разработке эластомеров КНИТУ-КХТИ Игорь Дубовик.