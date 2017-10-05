Реконструкция бывшего кинотеатра «Спутник»: балкончики, арки и подземный паркинг

ProKazan.ru узнал, каким предстанет новый обновленный исторический объект

В Казани идет реконструкция (а правильнее сказать воссоздание) здания бывшего кинотеатра «Спутник». ProKazan.ru узнал, каким предстанет новый исторический объект.

Здание на перекрестке улиц Чернышевского и Профсоюзная было построено в 1872 году купцом второй гильдии Андреем Курманаевым. В 50-х годах здание было переоборудовано под кинотеатр, где проходили многие городские события. Однако в 90-х его полностью забросили.

Несколько десятков лет здание пустовало. Лишь в 2012-м году заговорили о его восстановлении. Тогда реставрацию доверили инвестору, который собирался открыть здесь булочную, кафе и офисный бизнес-центр. Однако проект отклонили - он не подходил под исторический облик города.

Работы проводит строительная компания «Восток-С». От исторического здания мало что осталось, поэтому, по сути, компании придется строить здание заново. Новый проект был создан на основе подлинника 1872 года, который был представлен Курманаевым в городскую управу Казани.

Новое здание будет построено из красного кирпича,. По всему периметру его украсят металлические балкончики, на который будут вести две лестницы. Всего у дома будет 4 этажа, два из которых - цокольные, там расположится парковка. Крыша здания будет иметь 4 склона.

Пока строители заняты укреплением склона, на котором расположится здание. «Чернышевских хребтик» укрепляют трубами, заполненными бетонным раствором. Работы планируется закончить к концу 2019 года. В будущем в здании планируют расположить художественную галерею, сувениро-ремесленые лавочки и ресторан.