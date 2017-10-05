СК попросил отпустить экс-главу «Татфондбанка» Мусина под домашний арест

Рассмотрение ходатайства назначено на 26 января

Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину, передает «Интерфакс».

- Следствие просит изменить меру пресечения Роберту Мусину с содержания под стражей на домашний арест, - сообщили в Приволжском районном суде Казани.

Рассмотрение ходатайства назначено на 26 января.

Напомним, ранее Приволжский районный суд Казани принял решение оставить экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина в СИЗО, как минимум, до 16 февраля.

Мусин находится в СИЗО с начала марта 2016 года. Его подозревают в мошенничестве, легализации денежных средств, злоупотреблении полномочиями и уклонении от уплаты налогов. По последним данным, потенциальная сумма ущерба с учетом ситуации с «Интехбанком» может превысить 100 млрд рублей.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков - «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор банка». В дальнейшем были возбуждены дела в отношении руководства банка.