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В Казани открыли обновленное здание полиции в Авиастроительном районе

В Казани открыли обновленное здание полиции в Авиастроительном районе
16+
Фото: kzn.ru

В Казани сегодня после капитального ремонта открылось обновленное здание отдела полиции "Авиастроительный" на улице Челюскина, об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Само здание было построено в 1949 году, за счет муниципальных средств были обновлены помещения дежурной части, комната допроса, специальные помещения для содержания задержанных, зал совещаний, служебные кабинеты участковых уполномоченных полиции и сотрудников уголовного розыска. В кабинетах установлена современная оргтехника, проведены работы.

- Символично, что после отдела полиции "Сафиуллина", который был построен на федеральные средства, отдела полиции "Юдино", где серьезный вклад сделала республика, третий объект за последние месяцы, отдел полиции "Авиастроительный", отремонтирован целиком и полностью усилиями Мэрии Казани, - заявил глава МВД по РТ Артем Хохорин.

Отделу полиции также подарили новый "УАЗ-Патриот".

Отмечается, что сейчас подходит к завершению активная фаза ремонта в отделе полиции "Савиново".

N. Vildanov, 24.01.2018, 14:15
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин24 января 2018, 14:38
Всем шампанского!
2
9
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Горожанин24 января 2018, 14:39
Обновленное, а на "обезьяннике" железная дверь кривая:-P
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0
10
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Ол24 января 2018, 15:11
В ответ на комментарий пользователя
Всем шампанского!
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Украл мысль.
0
8
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Горожанин24 января 2018, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Украл мысль.
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Можно так: щас шампанского оформим...
3
4
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Горожанин24 января 2018, 15:50
Гадюшник
1
7
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Горожанин24 января 2018, 16:18
А там тоже как в новом здании отделения Сафиуллина проход посетителям через металлодетектор , личным досмотром и дверь с ключом? И не зайти к дежурному.
Полиция закрылась и охраняет себя?
0
6
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Горожанин24 января 2018, 16:19
Бесит меня этот хвастливый Хохорин, в подмётки к Сафарову не годится, дегенерат!
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Горожанин24 января 2018, 16:51
Хохо ничегр революционного не делает все как то эволюция. Годами шло к этому
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Горожанин24 января 2018, 17:56
прям напротив этого здания в ста метрах есть местная рюмочная где незаконно торгуют синькой, у которой круглые сутки валяются обблеванные синяки.под вечер дерутся между собой.а они просто каждое утро проходят молча проходят мимо этого шабаша. сам лично наблюдаю это каждый день. а некомпетентность сотрудников из этого отдела просто легендарна.
1
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Горожанин24 января 2018, 21:56
В ответ на комментарий пользователя
Бесит меня этот хвастливый Хохорин, в подмётки к Сафарову не годится, дегенерат!
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В ПОДМЕТКИ МОЖЕТ И НЕ ГОДИТСЯ,А В ЗЯТЬЯ ОЧЕНЬ ДАЖЕ.
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кирилл дорофеев24 января 2018, 22:30
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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