В Казани открыли обновленное здание полиции в Авиастроительном районе

В Казани сегодня после капитального ремонта открылось обновленное здание отдела полиции "Авиастроительный" на улице Челюскина, об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Само здание было построено в 1949 году, за счет муниципальных средств были обновлены помещения дежурной части, комната допроса, специальные помещения для содержания задержанных, зал совещаний, служебные кабинеты участковых уполномоченных полиции и сотрудников уголовного розыска. В кабинетах установлена современная оргтехника, проведены работы.

- Символично, что после отдела полиции "Сафиуллина", который был построен на федеральные средства, отдела полиции "Юдино", где серьезный вклад сделала республика, третий объект за последние месяцы, отдел полиции "Авиастроительный", отремонтирован целиком и полностью усилиями Мэрии Казани, - заявил глава МВД по РТ Артем Хохорин.

Отделу полиции также подарили новый "УАЗ-Патриот".

Отмечается, что сейчас подходит к завершению активная фаза ремонта в отделе полиции "Савиново".