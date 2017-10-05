В Казань на встречу с Путиным начали прибывать религиозные деятели

В Духовное управление мусульман РТ начали прибывать гости для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Сейчас муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принимает религиозных деятелей на деловом обеде.

Напомним, лидер государства уже прилетел с рабочим визитом в Уфу, а во второй половине дня его ожидают в Казани.

Завтра, 25 января, Владимир Путин посетит Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного «Ту-160М» и пообщается с работниками предприятия. Также он примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!» в «Татнефть Арене» и посетит КФУ.