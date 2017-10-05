Наверх
СК попросил отпустить экс-главу «Татфондбанка» Мусина под домашний арест
16:18, сегодня50
В Татарстане на ремонт дорог во дворах выделили 2 млрд рублей
18:56, сегодня12
В этом году на благоустройство парков и скверов Казани потратят 1,2 млрд рублей
18:27, сегодня6
Экс-ректор КНИТУ-КХТИ Дьяконов останется в СИЗО до весны
17:50, сегодня13
Пазл ProKazan.ru: собери вертолет от Казанского Вертолетного Завода
В Казани установят памятную доску Владимиру Высоцкому
17:22, сегодня14
Реклама
В Татарстане пьяный водитель на "Ладе" пытался задним ходом скрыться от погони ГИБДД
16:52, сегодня13
Завтра в Казани ожидается снег и 11 градусов мороза
16:41, сегодня1
Как казанцам отдохнуть и не остаться без имущества?
Реконструкция бывшего кинотеатра «Спутник»: балкончики, арки и подземный паркинг
16:36, сегодня4
В Казани скончался водитель "Лады", который на "встречке" врезался в грузовик
16:26, сегодня1
В КФУ преподаватель назвал "аульской" татарскую культуру
15:44, сегодня135
Стало известно, в каких районах Казани чаще всего болеют раком
15:39, сегодня20
В мэрии Казани ответили на возмущение горожан, недовольных заснеженными тротуарами
15:24, сегодня54
Исследование: в Татарстане Ильдары чаще попадают в ДТП, чем Мараты
14:48, сегодня21
В Казань на встречу с Путиным начали прибывать религиозные деятели
14:15, сегодня34
В Казани открыли обновленное здание полиции в Авиастроительном районе
14:15, сегодня11
Путин прилетел в Уфу: после он посетит Казань
13:47, сегодня56
В Татарстане 80 тыс жителей до сих пор не обеспечены безопасной питьевой водой
12:56, сегодня12
Мэр Елабуги отчитал энергетиков за блэкаут в городе
11:59, сегодня13
В Юдино в затопленном подвале нашли труп
11:46, сегодня10
В Татарстане в роддомах нашли ВИЧ-рожениц с туберкулезом
11:32, сегодня7
В Казани на пожаре погиб парализованный мужчина
11:24, сегодня
ГИБДД предложили переэкзаменовывать водителей при замене прав
10:59, сегодня42
Татарстан потратит 10 млн рублей на обучение чиновников в Сингапуре
10:55, сегодня25
Около Московского рынка неизвестные в масках проломили голову уроженцу Азербайджана
10:47, сегодня20
В исполкоме Мамадышского района РТ назначен новый руководитель
10:31, сегодня7
В полиции Казани проверят, кто и как вытоптал слово "воры" на снегу под Кремлем
10:25, сегодня100
В России на время выборов могут временно заблокировать СМИ-иноагентов
09:58, сегодня25
Минобрнауки РТ разработает учебники по татарскому языку нового поколения
09:27, сегодня56
Под Альметьевском нашли опасную свалку ртутных ламп‍
09:06, сегодня9
В Татарстане из-за снегопада в ДТП погибли два водителя
08:51, сегодня5
Третий день "снегопокалипсиса" в Казани: десятибалльные пробки, десятки ДТП и сугробы
08:38, сегодня41
Сегодня в Казани ожидается снег
06:15, сегодня6
«Ак Барс» на своем льду с крупным счетом обыграл ЦСКА
22:37, 23.01.20189
В Казани из-за снега пробки достигли 10 баллов
18:45, 23.01.201829
Татфондбанк намерен взыскать с ПСО «Казань» 642 млн рублей
18:36, 23.01.201815
Доцент КФУ в Давосе встретится с основателем Microsoft Биллом Гейтсом
17:55, 23.01.201823
МЧС предупреждает: в Татарстане ожидаются метель и снежные заносы
17:15, 23.01.201818
Задержанная супруга ректора КГМУ призналась во взятке‍
16:42, 23.01.201860
Стало известно, чем займется Путин в Казани
16:37, 23.01.201896
В Казани скончался пенсионер, которого сбили на проспекте Ямашева
16:27, 23.01.201812
Казанский пороховой завод во время ЧМ-2018 будет работать в особом режиме
16:15, 23.01.201814
В Казани вслед за задержанием волонтера Навального начались обыски в его штабе
15:41, 23.01.201821
Верховный суд Татарстана оставил на свободе экс-полицейских, запытавших задержанного
15:33, 23.01.201831
В Казани оштрафовали мужчину, сообщившего о "террористах"-соседях
15:27, 23.01.201815
На проспекте Победы задержали мужчину, который признавался в любви незнакомой девушке
15:09, 23.01.201827
Под Казанью 5-летний ребенок получил перелом черепа, упав со снегохода
15:03, 23.01.201821
Около "Тандема" мужчина выпал из окна на припаркованный автомобиль и погиб
14:22, 23.01.201823
В Казани продают здание, в котором находится штаб оппозиционера Алексея Навального
14:21, 23.01.201816
Блоги ProKazan.ru: Почему религиозные фанатики - самые агрессивные люди?
14:07, 23.01.201880
В Казани установили кнопочный светофор на "зебре", где насмерть сбили студентку КФУ
13:59, 23.01.201822
В Татарстане в администрации Балтасинского района проходят обыски
13:42, 23.01.201825
В Зеленодольском районе возле школы местные жители заметили лису
13:38, 23.01.20184
Появилось видео, как в Казани "красный автобус" сбил бегущую по "зебре" пенсионерку
13:38, 23.01.201829
В Казани из-за нарушений закрыли две кальянные
13:05, 23.01.201810
В Татарстане в 2017 году на развитие туризма потратили более 160 млн рублей
12:45, 23.01.20186
В Альметьевске семья, получившая "путинские" выплаты за первенца, потратила их на кровать
12:15, 23.01.201849
На Горьковском шоссе рэкетир во время спецоперации сбил гвардейца: появилось видео
11:47, 23.01.201830
В Набережных Челнах возмутились уроками танцев на шесте для детей
11:43, 23.01.201846
Татарстан на госзакупках в прошлом году сэкономил 3 млрд рублей
11:07, 23.01.20185
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казань на встречу с Путиным начали прибывать религиозные деятели

В Казань на встречу с Путиным начали прибывать религиозные деятели
16+
Фото: dumrt.ru

В Духовное управление мусульман РТ начали прибывать гости для встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Сейчас муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принимает религиозных деятелей на деловом обеде.

Напомним, лидер государства уже прилетел с рабочим визитом в Уфу, а во второй половине дня его ожидают в Казани.

Завтра, 25 января, Владимир Путин посетит Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова, где понаблюдает за демонстрационным полетом модернизированного «Ту-160М» и пообщается с работниками предприятия. Также он примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!» в «Татнефть Арене» и посетит КФУ.

Люция Кашапова, 24.01.2018, 14:15
Тэги: Религия, Владимир Путин
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин24 января 2018, 14:17
щас понаедут чаплаганы со всех колхозов
17
37
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:18
В ответ на комментарий пользователя
щас понаедут чаплаганы со всех колхозов
Развернуть
Хвалебные оды петь?
Лучший комментарий
8
42
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:24
А что, так положено что ле? Если Трамп в штат какой нибудь приедет, там тоже все бегут, подобрав рясы? У нас же.светское государство?
5
24
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:24
Лицемеры.
4
35
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:32
В 1970—1975 годах учился на международном отделении юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В ЛГУ вступил в КПСС. Из партии не выходил

Какие у него могут быть отношения с мракобесами?
2
14
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:36
А что эти мракобесы забыли на встрече с президентом светского государства?
6
19
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:36
Дичь какая. Верхняя вольта с ракетами. Зато духовненько
2
7
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:39
В очередной раз попросят 170 Лямов на реконструкцию храма всех религий !и в очередной раз пойдут на ⚫️⚫️⚫️
2
18
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:43
В ответ на комментарий пользователя
В 1970—1975 годах учился на международном отделении юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В ЛГУ вступил в КПСС. Из партии не выходил

Какие у него могут быть отношения с мракобесами?
Развернуть
У него- никаких. Мракобесы сами хотят.
2
7
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:44
В ответ на комментарий пользователя
А что эти мракобесы забыли на встрече с президентом светского государства?
Развернуть
Подхалимы. Как что забыли?
0
12
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:46
Либо он выскажет им все, что об этом думает, как на встрече с болотными журналистами. Либо, по вопросам ЖКХ попрошу обращаться в ДУМ. Мергасовцы, идите к хазрату мозг выносите своими проблемами, не до вас, чтоб я больше о вас не слышал тут.
1
3
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:47
В ответ на комментарий пользователя
щас понаедут чаплаганы со всех колхозов
Развернуть
щАПЛАШКАЛАр :-D
8
8
Согласны с автором?
Максим24 января 2018, 14:49
Заработок в интернете, без вложений!!! https://freebitco.in/?r=11904988
4
2
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
щас понаедут чаплаганы со всех колхозов
Развернуть
Ух, ты говорящяя свинья. Откуда сам понаехал? Надо украинцам передать, должно получитья отменное сало:-D
12
10
Согласны с автором?
Ол24 января 2018, 15:10
Путин наверное ислам примет. Все примем.иначе и не может быть
7
11
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 15:33
Будет говорить обо всем и ни о чем.
1
10
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
горожанин24 января 2018, 16:31
Приехали цу получать, потом разъедутся по местам будут агитировать народ на правильный выбор
0
12
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:34
Почему нет религии человек земли?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 16:49
Нахлебеики
2
3
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:11
Бог для всех религий один! А это националисты, которые насаждают свой уклад жизни!
0
8
Согласны с автором?
бес24 января 2018, 17:22
Наверное задумали Путина в ислам перевести....
0
3
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:43
Религия опиум для народа,будут получать ЦУ как расспростянять наркотики на местах.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 17:47
А шаманы и предсказатели подтянутся?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 19:50
У президента светского гос-ва духовник поп Шептунов или Шепкунов , как его там. Этот шептун уже ,,нашептал,, ему на ухо и Кирилл Серебрянников оказался в кутузке.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 19:54
Путин должен быть равно удален то всех религий, как президент всех россиян, а он совсем ,,свалялся,, с РПЦ. Позор !!! Да еще с билетом КПСС.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 19:59
Будет лапшу агитационную вешать на уши мусульманским служителям. Что может сказать человек, который не во что не верит и ни что не почитает?
1
1
Согласны с автором?
горожанин24 января 2018, 20:41
Зря собрались. Путину евреи сказали не надо. Так что все по домам.
0
0
Согласны с автором?
Гость24 января 2018, 20:44
В ответ на комментарий пользователя
щас понаедут чаплаганы со всех колхозов
Развернуть
Ну вот расхрюкались Хрюко-Тролли
2
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 22:17
Всем на заметку,.Путин давно Единобожник .от секты мнгобожников сатанистов ушёл,и принял религию Иисуса (мир ему) ислам.и религию всех пророков от Адама.от МРАКОБЕСИИ крестоносцев подальше,а в прорубь залез для закалки,зная что это мишура.
0
0
Согласны с автором?
кирилл дорофеев24 января 2018, 22:30
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
0
0
Согласны с автором?
Местный24 января 2018, 22:54
Опять этот х.... с Нижнего Тагила приезжает чтоли? Опоздал маленько, а так бы Кремль посмотрел!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 января 2018, 22:59
Да ,МРАКОБЕСЫ язычники крестоносцы бесятся.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Нужно ли изучать татарский язык в детском саду?

До окончания голосования осталось:
ДаНетЗнать еще один язык — полезно
Голосов: 100
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 26
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru