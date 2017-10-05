В Юдино в затопленном подвале нашли труп

В казанском микрорайоне Юдино в затопленном подвале дома по улице Лейтенанта Красикова нашли труп неизвестного мужчины, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- 23 января около 13 часов поступило сообщение о трупе. Возраст погибшего - около 60-70 лет, его личность, равно как и причина смерти устанавливаются, - сообщили ProKazan.ru.

К моменту обнаружения мужчина был мертв около суток.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.