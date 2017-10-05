В Татарстане в роддомах нашли ВИЧ-рожениц с туберкулезом

В Татарстане три ВИЧ-роженицы с туберкулезом создали угрозу заражения как для своих детей, так и для всех новорожденных. Об этом на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ сообщила его руководитель Марина Патяшина.

Так, по ее словам, в прошлом году в роддомах Татарстана (Казань, Камско-Устинский и Пестречинский районы) находились три женщины с ВИЧ-инфекцией и с не диагностированным туберкулезом, которые и создали угрозу.

Всего же, по данным ведомства, за последние 4 года заболеваемость туберкулезом среди ВИЧ-инфицированных выросла почти на 18%.

В тоже время общая заболеваемость туберкулезом по Татарстану по сравнению с 2016 годом выросла на 5,1%. Но, по словам министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, смертность от туберкулеза в РТ в два раза ниже, чем в России.