Доцент КФУ в Давосе встретится с основателем Microsoft Биллом Гейтсом

Доцент Института управления, экономики и финансов КФУ Ляйсан Арсентьева в рамках ежегодного Всемирного экономического форума встретится с основателем Microsoft Биллом Гейтсом, передает пресс-служба КФУ.

Форум проходит в швейцарском Давосе. Отмечается, что Арсентьева вошла в число 50 представителей Global Shapers Community со всего мира, став единственной участницей из России.

В мероприятии также принимает участие и президент Татарстана Рустам Минниханов. Для него это уже 11 поездка на швейцарский курорт, где собирается мировая политическая и экономическая элита.