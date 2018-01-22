Задержанная супруга ректора КГМУ призналась во взятке‍

Супруга ректора Казанского государственного медицинского университета, глава бюро медико-социальной экспертизы по РТ 53-летняя Елена Румбешта признала вину в получении взятки, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Вместе с ней призналась и ее подчиненная - медицинский регистратор 52-летняя Елена Фуражкина.

- 19 и 22 января Фуражкина получила от жительницы Казани денежные средства в размере 80 тысяч рублей за незаконное оформление бессрочной инвалидности 3 группы для ее супруга. В дальнейшем, 70 тысяч рублей Фуражкина передала Румбешта, а остальное оставила себе, - сообщили следователи.

По данному факту возбуждено дело по статье "Получение взятки".

Елену Румбешту отправили под домашний арест до 22 марта.