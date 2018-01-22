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Задержанная супруга ректора КГМУ призналась во взятке‍

Задержанная супруга ректора КГМУ призналась во взятке‍
16+
Фото: mse116.ru

Супруга ректора Казанского государственного медицинского университета, глава бюро медико-социальной экспертизы по РТ 53-летняя Елена Румбешта признала вину в получении взятки, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Вместе с ней призналась и ее подчиненная - медицинский регистратор 52-летняя Елена Фуражкина.

- 19 и 22 января  Фуражкина получила от жительницы Казани денежные средства в размере 80 тысяч рублей за незаконное оформление бессрочной инвалидности 3 группы для ее супруга. В дальнейшем, 70 тысяч рублей Фуражкина передала Румбешта, а остальное оставила себе, - сообщили следователи.

По данному факту возбуждено дело по статье "Получение взятки".

Елену Румбешту отправили под домашний арест до 22 марта.

N. Vildanov, 23.01.2018, 16:42
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин23 января 2018, 16:46
Мужи жена, одного поля ягодки (народная мудрость).
4
32
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Горожанин23 января 2018, 16:54
А браслет ей прицепят к ноге?
2
21
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Горожанин23 января 2018, 17:01
Какой хищный взгляд.
5
20
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Горожанин23 января 2018, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Ну и каков результат? Эта дуреха - неизвестная женщина как не получала бессрочную инвалидность для своего мужа так и не получит, я думаю отношение врачей в ТЭКе к ней (ее мужу - вернее) также изменится - будут затягивать или "футболить". Что она хотела и кому доказать - не ясно. Ей предложили быстро и за не большие деньги решить проблему, она решила поступить по своему - теперь каждый год в течении 4-х лет будет вместе с мужем бегать подтверждать инвалидность пока не дадут (дадут ли?) бессрочную. Могут и вообще снять. Воистину - скупой платит дважды, а может быть и трижды.
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Вы взяточник?
7
23
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Горожанин23 января 2018, 17:07
У меня муж онко больной дали 2 группу и сразу сказали что на год. Когда пошли уже не обратимые процессы он был при смерти опять дали 2 группу.с минимальной пенсией как жить и облегчать его состояние было? А здоровые покупают бесрочные группы и живут!!!
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1
64
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Горожанин23 января 2018, 17:10
Зло должно быть наказано - в колонию её.
3
32
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Горожанин23 января 2018, 17:12
Все им мало, гребут и гребут.
2
32
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горожанин23 января 2018, 17:27
Истинным инвалидам стараются не давать группу. Люди мучаются,каждый год ходят. А они торгуют. По самой строгости судить надо.
2
51
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Горожанин23 января 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
Истинным инвалидам стараются не давать группу. Люди мучаются,каждый год ходят. А они торгуют. По самой строгости судить надо.
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Вот это точно.Кровь всю выпьют пока дают.
1
28
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герцог23 января 2018, 17:48
Все любят деньги только я один
Поэзии свободный гражданин
Мои карманы непремлют злата
Они худы теряется зарплата
Чтоб подъезжать туда сюда и тут
А также и в родимый институт
Бензин течет .но(это лишь полдела
Ведь надо выглядить всегда изящно и умело
Нельзя без денег в просвещеньи господа
Они теряются как талая вода
5
0
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Горожанин23 января 2018, 17:48
Медицина коррумпирована!
3
30
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Ага23 января 2018, 17:49
Мужа проверить на вшивость. Врядли у жены единственный эпизод. Домой бабло таскала, муж, по-любас в курсе был. Что бесит, так это то, что подобные семьи-взяточники позиционирует себя, как уважаемые люди. Мрази.
3
43
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Горожанин23 января 2018, 17:56
Ректора КГМУ отправить в СИЗО в камеру к ректору КХТИ
5
31
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Белка23 января 2018, 18:12
ПОЗОР!!!!! Они все в этом МСЭК взятки берут!
1
27
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Горожанин23 января 2018, 18:15
53 года, а выглядит на 30. Вот что значит быть женой ректора мединститута, к её услугам все светила медицины
6
23
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Горожанин23 января 2018, 18:17
Это норм. Чинуши берут и этим можно
2
10
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Горожанин23 января 2018, 18:19
Моему братишке с 4 формой ( последней , ) онко больному так и не смогли дать инвалидность . Там гестапо будет ангелами, по сравнению со мед . ВТЭК. Очень хорошо , что в нашей не продают свободно оружие !А какое издевательство на получение обезболевающих .Самая продажная , подлая сфера у нас , это медецина. Прошу БОГА , всех подлых , продажных медиков и их родных пройти через АД раковых больных . А честным , умным медикам : всего самого наилучшего , успехов , счастья ,.
2
36
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Горожанин23 января 2018, 18:33
У меня соседка ( очень здоровая , крепкая ) , уже очень много лет , по блату , через родственников , получает инвалидность 2 гр. . Целыми днями стоит на рынке , в любую погоду , таскает огромные тяжёлые карзины из далека, ; молодые и здоровые такой нагрузки не выдержат . Пенсию получает приличную и все льготы, , все дети обеспеченые и богатые .
2
21
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Дмитрий23 января 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
У меня муж онко больной дали 2 группу и сразу сказали что на год. Когда пошли уже не обратимые процессы он был при смерти опять дали 2 группу.с минимальной пенсией как жить и облегчать его состояние было? А здоровые покупают бесрочные группы и живут!!!
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Голосуем за Грудинина !! За его 20-шагов достойной жизни !! За честность и справедливость !!!
12
7
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Димон23 января 2018, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Голосуем за Грудинина !! За его 20-шагов достойной жизни !! За честность и справедливость !!!
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Задолбал ты со своей грудиной!
4
10
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Опа23 января 2018, 19:05
Я бы вдул.;)
3
2
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Горожанин23 января 2018, 19:11
Отмажут её !
1
10
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Горожанин23 января 2018, 19:17
Больным и перед смертью не дают инвалидность , вся медицина прогнила.
1
13
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казанец23 января 2018, 19:23
В ответ на комментарий пользователя
Зло должно быть наказано - в колонию её.
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по всей стране такое , чему удивляться
0
13
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1323 января 2018, 19:27
все давно знают бессрочную инвалидность дают или по знакомству или за деньги. у самого 4 года 2 группа была и когда должны были бессрочную дать!!! оооо чудо я выздоровел!!!!!! все мои знакомые и родственники охренели конечно от такого!!!! но лучше нашей медецины нету во всем мире!!!! да и лечить уже почти не кому!!!! хорошо удалось хирурга найти хорошего а так нынешние хирурги шлак!!!
2
11
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Горожанин23 января 2018, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
Голосуем за Грудинина !! За его 20-шагов достойной жизни !! За честность и справедливость !!!
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Откуда ты такой наивный?
3
7
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Горожанин23 января 2018, 19:41
Это уже давняя практика , отдаешь сумму сколько ты можешь получить за год по инвалидности . если 3-я группа - 80 т.р , а за вторую надо выложить 120 т.р.. И постоянная инвалидность у тебя в кармане.
1
11
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Горожанин23 января 2018, 19:46
отрубите ей ногу и дайте инвалидность
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12
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Горожанин23 января 2018, 19:59
Бог есть сколько нерв потратили мы все равно группу не дали потому у нас нету денег а сколько в рыбной здоровых на группе быка могут завалит там они все пчелки
1
3
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Горожанин23 января 2018, 20:04
А рожа то как у 18 летней на чужих харчах
3
7
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Горожанин23 января 2018, 20:47
В ответ на комментарий пользователя
Голосуем за Грудинина !! За его 20-шагов достойной жизни !! За честность и справедливость !!!
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Грудинин - еврей и этим все сказано. Он запросто и 40 шагов может предложить.
2
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Горожанин23 января 2018, 21:04
В ответ на комментарий пользователя
Бог есть сколько нерв потратили мы все равно группу не дали потому у нас нету денег а сколько в рыбной здоровых на группе быка могут завалит там они все пчелки
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Вот смотрите - чтобы получить бессрочную группу инвалидности (речь конечно не не идет об онкобольных) надо каждый год в течении 5 лет ее подтверждать, проходить мед комиссию. Для того чтобы впоследствии ГАРАНТИРОВАНО получить бессрочную группу - вам надо отдать 80 тыс. рублей. Делим эту сумму на 5 - надо откладывать 16.000р. в год. Делим указанную сумму на 12 - получаем 1.333р. надо откладывать в месяц. Неужели Вы даже не можете напрячься и откладывать такую сумму ежемесячно чтобы в дальнейшем пользоваться льготами для инвалидов до конца своих дней.
10
2
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Местный23 января 2018, 21:17
Теперь надо проверить всех, кому дали бессрочную инвалидность в этой экспертизе хотя бы за последние 5 лет. Наверняка ещё много чего всплывёт!
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6
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Горожанин23 января 2018, 21:33
Гнилая и гнойная медицина, где работают продажные вампиры , людаеды , ; продающие за деньги всё святое !
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Ильхам23 января 2018, 21:57
Жалкий взгляд пойманной 53-летней мыши... http://www.evening-kazan.ru/articles/80-tysyach-za-invalidnost-u-zheny-rektora-kgmu-nashli-v-sumke-mechenye-kupyury.html
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Горожанин23 января 2018, 22:09
В ответ на комментарий пользователя
ПОЗОР!!!!! Они все в этом МСЭК взятки берут!
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Стоит только посмотреть на каких машинах и в каких шубах подъезжают на работу руководители отделов бюро и можно составить список тех, кто берет взятки и в каких размерах.
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