"Верховный суд Татарстана оставил на свободе экс-полицейских, запытавших задержанного"

Сегодня Верховный суд Татарстана оставил без изменений приговор Кировского районного суда Казани четырем бывшим сотрудникам ОП «Юдино», которые обвинялись в смертельных пытках задержанного замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Напомним, ранее суд приговорил Сергея Петикина к 4 годам условно, его брат Алексей, а также Эдуард Болгаров и Олег Бачуров получили по 3,5 года условно. При этом каждому суд назначил испытательный срок в 3 года и лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.

Отметим, что по делу также должен был проходить участковый ОП «Юдино» Андрей Маркунин, однако в апреле 2012 года он был найден повешенным в собственном гараже.

Происшествие произошло 1 февраля 2012 года. Пятеро сотрудников полиции вошли в камеру для административно задержанных, где находился 45-летний Павел Дроздов. Один из полицейских провел прием самбо (загиб руки за спину) на правой руке, второй сотрудник — на левой руке, а третий полицейский повалил мужчину на пол.

Допрошенный в рамках расследования уголовного дела помощник оперативного дежурного отдела полиции «Юдино» подтвердил, что нанес лежавшему мужчину «расслабляющий удар» ногой в правый бок.

- Затем с помощью наручников, а также брючных ремней и веревки, лежавших в служебном сейфе, сотрудники полиции связали Дроздова в позе «Ласточка» (положение при связывании ног и подтягивания ног к рукам), - сообщил тогда представитель правозащитного центра.

Через некоторое время задержанный скончался.