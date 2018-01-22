В Казани оштрафовали мужчину, сообщившего о «террористах»-соседях

В Казани в доме по улице Батыршина оштрафовали 43-летнего мужчину, который сообщил в правоохранительные органы о подозрительных соседях. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

22 января около 20:00 по службе "112" поступило сообщение от жителя дома, который опасается соседей-террористов, так как они могут что-нибудь сделать.

- Приехавшие полицейские выяснили от других соседей, что в самой квартире уже около двух лет живет девушка, никто из живущих по соседству, кроме самого заявителя, жалоб к ней не имеет, - расказали ProKazan.ru.

Саму квартиру никто не открыл.

В итоге мужчину, который оказался пьян, оштрафовали за "Ложный вызов специализированных служб".