Под Казанью 5-летний ребенок получил перелом черепа, упав со снегохода

В Высокогорском районе Татарстана 5-летний ребенок получил черепно-мозговую травму, упав со снегохода. Об этом сообщил врач-нейрохирург ДРКБ Эльза Фатыхова.

Известно, что мальчик с папой и сестрой катались на снегоходе в селе Высокая Гора 21 января.

- Ребенку было проведено оперативное вмешательство, сейчас его жизни ничто не угрожает, его перевели из реанимации в отделение нейрохирургии. Ребенок в сознании, с ним в палате находится его мама, - рассказали в ДРКБ, передает "Татар-информ".

Также пострадала сестра мальчика, она при падении сломала нос.