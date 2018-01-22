На проспекте Победы задержали мужчину, который признавался в любви незнакомой девушке

В Казани около станции метро "Проспект Победы" накануне задержали 48-летнего мужчину, который приставал к незнакомой 24-летней девушке, признаваясь в любви и предлагая выйти за него замуж. В итоге девушка обратилась в полицию, информацию подтвердил источник Prokazan.ru.

- Около 11 часов дня к девушке подошел неизвестный мужчина, он начал обнимать ее, хватал за куртку около груди, признаваясь в любви и предлагая выйти за него замуж, а также просто быть с ним. В итоге девушка пригрозила обратиться в полицию, он сначала забрал у нее телефон, а потом отдал его, - рассказали ProKazan.ru.

Прибывшим полицейским мужчина рассказал, что не пытался причинить зло девушке, она просто ему понравилась, он хотел даже купить ей кольцо.

- В итоге выяснилось, что мужчина был психбольным, вызванная медбригада отвезла больного в психбольницу, - сообщили ProKazan.ru.