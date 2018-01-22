В Казани продают здание, в котором находится штаб оппозиционера Алексея Навального

В Казани выставили на продажу здание, в котором находится штаб оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее объявление было размещено накануне на специализированном сайте.

Здание находится в исторической части города — на улице Московской и относится к объектам культурного наследия.

Сообщается, что здание продается за 38 млн рублей.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани активизировались сторонники оппозиционного политика Алексея Навального и политического деятеля Михаила Ходорковского. Во множестве мест по всему городу были расклеены листовки.

17 января в более чем 30 городах России стартовала акция, в рамках которой предлагается клеить стикеры с текстом «Мне плевать на всех, избираюсь как хочу» на официальной рекламе президентских выборов.