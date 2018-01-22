В Зеленодольском районе возле школы местные жители заметили лису

Хищное животное заметили в поселке Айша

Лису заметил местный житель Сергей Кораблев возле школы в поселке Айша Зеленодольского района. Как сообщает народный корреспондент, лесной житель спокойно бродил, совсем не испугавшись людей и движения машин.

- Лиса побродила несколько минут и убежала, - рассказывает читатель. - Айша находится рядом с марийскими лесами и Раифским заповедником, периодически их обитатели - зайцы, белки, лисы и порой даже лоси появляются в окрестностях поселка. В эту осень мне даже пришлось отказаться от традиционного похода в лес за опятами в связи с тем, что была информация о появлении медведицы с медвежатами в районе лесничества Нарат.

Ранее жители уже замечали лис на территории Зеленодольска. Напомним, в декабре мы писали о том, что в на улице Энергетической дикие лисы нападали на домашних кошек. Отловом лисиц никто не занимается, - говорят местные жители.

В охотнадзоре «Городу» пояснили, что отстреливать диких животных на территории населенного пункта они не имеют права. Правом пользоваться оружием в поселках и городах имеет только полиция.