В Татарстане в администрации Балтасинского района проходят обыски

Сегодня в здании администрации Балтасинского района проходят обыски. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник.

Обыски проводят сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

- Обыски связаны с расследованием уголовного дела о превышении полномочий, - говорится в сообщении.