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Блоги ProKazan.ru: Почему религиозные фанатики - самые агрессивные люди?

Блоги ProKazan.ru: Почему религиозные фанатики - самые агрессивные люди?
16+
Фото: Евгения Потехина/ProKazan.ru
Мнение журналиста о нападках православных верующих на певца, вырубившего прорубь в виде полумесяца

В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале
Сегодня главная по рубрике «Блоги» - новостной корреспондент портала ProKazan.ru Ольга Плешкова

Вчера татарский певец Зульфат Зиннуров принес свои извинения православным верующим. В праздник Крещения Господня он вырубил на водоеме прорубь в виде полумесяца. Так он решил поздравить с праздником православных христиан, добавив, что Бог един, какой бы веры мы не принадлежали. Фото купели он опубликовал в своем Инстаграм.

Однако некоторых православных этот поступок возмутил. В комментариях к новости и посту в Инстаграм верующие набежали, словно свора собак. «Как? Мусульманская прорубь? В христианский праздник? Да как посмел?!». Одни обвиняли его в провокации, другие в том, что представитель эстрады решил пропиариться на празднике, третьи желали ему провалиться в эту самую прорубь. Поздравления от представителя другой религии люди восприняли как плевок в свой адрес. И сотни людей пожелали ему самого плохого за его самые добрые намерения. Я даже не удивлюсь, если кто-то успел подать жалобу в прокуратуру.

Люди, а вы что пожалели-то? Воду? Мороз? Почему желание присоединиться к замечательной традиции вызвало такой негатив? А мусульманам, пришедшим за святой водой в храм, вы что, откажете? Или, может, отберете пасхальное яйцо в праздник? 

Лет шесть назад, когда я работала в другой редакции и вообще в другом городе, я тоже столкнулась с пугающей агрессивностью верующих. В газете был опубликован календарь Великого поста. Но в календаре вышла ошибка, перепутали даты. Ошибка была действительно грубая, мы заметили ее только после выхода газеты из типографии.

Телефон дежурного репортера разрывался от звонков примерно месяц. Возмущенные православные звонили не просто указать на ошибку. Они проклинали нас и оскорбляли, грозились поджечь редакцию, подкараулить после работы и «уничтожить». Они приходили в офис и демонстративно топтали газету. Все доводы по поводу того, что мы не хотели их оскорбить, что опубликовано официальное извинение вместе с исправленным календарем, они слушать отказывались.

Тогда мы просто стали говорить, что виновный уволен. С позором, как и полагается, и так далее. И знаете, вот этот ответ их устраивал. Кто это был: мать-одиночка с тремя детьми или подрабатывающий бедный студент - это было не важно. Главное - это то, что виновный в ошибке наказан: он остался без работы. Да еще и уволен по статье. «Так ему!» - злорадствовала толпа. Ощущение свершившейся «справедливости»  было так им необходимо, что этой легенды мы и придерживались.

Примечательно, что нам не позвонили ни из епархии, и ни один батюшка. Точнее, один все-таки позвонил, но не с оскорблением, а с предложением. Он предложил свою помощь в подготовке материалов на религиозную тему. Мы обменялись телефонами, и он не сказал ни одного упрека. Посмеялся даже, что для кого-то пост начался на неделю раньше.

Разумеется, обе ситуации не имеют ничего общего с религией. Люди, готовые разодрать человека за его ошибку, или даже оригинальное поздравление с праздником, вы действительно равняете свою злость и любовь к Богу? Вы имеете полное право не согласиться с человеком, но вы не имеете право кого-либо оскорблять. Помните: агрессией образ благочестивой Матроны не сохранить даже под паранджой.

P.S. Кстати, если уж на то пошло, то на православном кресте тоже есть полумесяц. У него есть несколько значений, один из которых - прикрывание креста от ругани язычников.

Ольга Плешкова, 23.01.2018, 14:07
Тэги: Блоги
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Комментарии

Горожанин23 января 2018, 14:14
Потому что самые тyпые и примитивные. Вполне вероятно, что в их геноме неандертальца присутствует больше, чем у остальных.
3
13
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Горожанин23 января 2018, 14:15
Да ёб.ть какая нах разница какой формы прорубь???? Ваще пох! Суть то одна!
5
22
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Горожанин23 января 2018, 14:18
И все же самые агрессивные люди - это так называемые зоозащитники, которые на самом деле врут даже в своем названии, ибо являются собакозащитой, наплевав на всех остальных животных.
14
14
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Ильнур Рамазанов23 января 2018, 14:18
Так фанатично верующие еще и законом прикрыты ст.Оскорбление чувств верующих. Средневековье....
2
14
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Злобный23 января 2018, 14:27
Так, кто то тут, не угомонится похоже. Так кто, получается агрессор? У кого, этот случай ''почесалку '' в одном месте вызвал? Кто этот профессоронал?
2
9
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Горожанин23 января 2018, 14:37
Больные люди
1
4
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Горожанин23 января 2018, 14:37
Их разум примитивнее и более подвержен когнитивному диссонансу, именно поэтому они ищут защиту в такого рода обществах, где все просто и шаблонно, ревностно защищая эти свои ценности. Стремясь так же проявить себя в этом обществе, и получить статус. Любое другое течение мысли для них воспринимается как угроза, как их общине, так, получается, и каждому индивидууму в ней.
0
6
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Горожанин23 января 2018, 14:38
В ответ на комментарий пользователя
Сразу видно православного:-P так и прут флюиды любви и доброты
9
8
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Горожанин23 января 2018, 14:49
Говорить бесполезно: либо есть в человеке либо нет. Не знаю никого, кого религия сделала лучше. Любой человек может найти свою нишу в ней. Вот соседка бабулька мусульманка в белом платке и платье до пят. Сказала нам, чтоб мы выгнали на улицу нашего кота, когда мама пожаловалась ей, что кот гадит везде. Зимой. И еще как то метшин организовал помощь малоимущим в честь какого то праздника. И мы лично видели как работники мечети разбирали пакеты, забирая себе лучшее в виде конфет , сухофруктов и оставляя крупы и макароны. Вот так вот. Причем спокойно при свидетелях .
3
12
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Горожанин23 января 2018, 14:50
Верующие не должны нарушать закон РФ. Нет закона который бы запрещал вырубать поорубь в форме полумесяца поэтому у провославных нет почвы для обвинений.
4
4
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Горожанин23 января 2018, 14:51
Насчет "певца"... по-моему, из 7млрд человек, ничего в нем такого нет, чтобы я о нем знал. Тоже мне стахановец, герой труда, вундеркиндер.
2
5
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Альбина23 января 2018, 14:52
Для чего эта статья была написана? Лишний раз поднять тему на которую очень много комментарий. Чтобы люди писали кто прав кто нет, ну сделал человек прорубь не в тот день, не подумал, если бы сделал в другой день, никто бы и не заметил и никто на него бы не бросался. А писать что верующие агрессивные думаю вы опять же поднимаете тему, которая не должна быть в газете.
4
22
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Злобный Аноним23 января 2018, 14:54
Такая взрослая девушка, а так еще не поняла, что в интернете злобные неудачники брызжут ядовитой слюной по поводу и без ;-) Собака покусала - отравить! Ребенок пнул собаку - ребёнка повесить, а собаку отравить! >-(

... Что касается религиозных фанатиков, статья вышла однобокой. Можно подумать, что агрессивностью отличаются только православные ;-) Это не православные/мусульмане/кришнаиты/поклонники Ктулху, это те, у кого "крыша съехала" на почве религии.
0
21
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Чак Чак Норрисс23 января 2018, 14:55
Обучу карате до и после, кун фу, шокотам, таэкван до, рессора от Беларусь, кувалдометру, демократизатору.
1
2
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автопилот23 января 2018, 15:01
"Однако некоторых православных этот поступок возмутил. В комментариях к новости и посту в Инстаграм верующие набежали, словно свора собак" - куда смотрит ваш редактор. ужасный стиль написания.
2
22
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Горожанин23 января 2018, 15:03
Вообще, пусть сами разбираются, вон, на казань-арене. Нех..й было делать, ну, вот теперь есть.
1
1
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Злобный Аноним23 января 2018, 15:06
В ответ на комментарий пользователя
"Однако некоторых православных этот поступок возмутил. В комментариях к новости и посту в Инстаграм верующие набежали, словно свора собак" - куда смотрит ваш редактор. ужасный стиль написания.
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Кстати, ДА!!! "...верующие набежали, словно свора собак"
Сколько бы Ольга Плешкова не доказывала, что самое прекрасное в мире - стая собак, православные могут почувствовать себя оскорбленными >-(
1
12
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Горожанин23 января 2018, 15:06
Простите тем, кто должен вам и любите друг друга - Чето он сказал? - что-то про ненависть к гомосексуалистам и тем, кто делает аборты
0
1
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Горожанин23 января 2018, 15:10
Плешкова, Вы какое ПТУ закончили?
Лучший комментарий
2
24
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Горожанин23 января 2018, 15:18
Интересненько получается....когда девушка спела татарскую песню в восточном наряде на фоне мечети так ее чуть не линчевали за это приверженцы мусульманства. Это по вашему нормально, не фанатизм?
1
19
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Горожанин23 января 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
Верующие не должны нарушать закон РФ. Нет закона который бы запрещал вырубать поорубь в форме полумесяца поэтому у провославных нет почвы для обвинений.
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А если на Курбан байрам свинью резать, а не барана? Суть то не меняется :)
3
11
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Горожанин23 января 2018, 15:57
В последнее время так много новостей и поступков которые могут столкнуть между собой татар и русских, националисты как будто специально расшатывают устоявшийся мир и спокойствие нашей республики. Давайте жить дружно! Ну дурак этот певец, взрослый мужик а ума не нажил, ну и махните рукой, бог с ним:)
0
13
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горожанин23 января 2018, 16:24
Так мило! "...верующие набежали, словно свора собак"
Прям благость из уст журналистки так и льется. При чем только правосланые такие бяки, нехорошие, гавкают не по делу...
И как то совсем несолидно для профессионала, незамечать коменты, отпущенные по поводу празднования Рождества...
Что тут скажешь... Не блог, а просто рупор толерантности , объективности и взаимоуважения. Теперь-то уж точно все дружно заживём!

А еще интересно, как блогерша по коментам определила, что писали агрессивые православные . По мне так, больше оскорбились правоверные, сетующие, что их религиозный символ использовали в чужом обычае...
3
15
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Горожанин23 января 2018, 16:27
Специально для активистов, пара пословиц, поговорок: "инициатива наказуема" и "семь раз отмерь, один раз отрежь".
0
3
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Горожанин23 января 2018, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
Плешкова, Вы какое ПТУ закончили?
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Она "понаехавшая", может быть сразу после 8 классов стала корреспондентом
2
12
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Горожанин23 января 2018, 16:42
Плешакова почему стерла мое сообщение про зоошизу?:-D
3
5
Согласны с автором?
Шурале23 января 2018, 17:22
Вариации на тему Словоблудия в форме все того же ОСУЖДЕНИЯ,совет один при таком раскладе: ставьте платиновые зубы,а если серьезно:уважайте чувства верующих,будьте деликатными в вопросах ВЕРЫ,для этого нужно внимательно изучить Священное Писание,а то получится: хотел как лучше,получилось ,как всегда,и не осуждайте никого земляки...
0
3
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 17:28
В ответ на комментарий пользователя
А если на Курбан байрам свинью резать, а не барана? Суть то не меняется :)
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Режь свинью и ешь ее. Приглашай гостей. Это твои проблемы, ты же не мусульманин. А мусульмане будет резать то животное, которое предписано АЛЛАХОМ, Каждый сам выбор делает.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 17:30
В ответ на комментарий пользователя
В последнее время так много новостей и поступков которые могут столкнуть между собой татар и русских, националисты как будто специально расшатывают устоявшийся мир и спокойствие нашей республики. Давайте жить дружно! Ну дурак этот певец, взрослый мужик а ума не нажил, ну и махните рукой, бог с ним:)
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Почему вы считаете, что он дурак?
2
2
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Дед23 января 2018, 17:47
Кто его осуждает у того нет веры ни в бога не в алаха, это люди без веры по проще сказать: чурбаны.
3
3
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Горожанин23 января 2018, 18:10
https://
0
0
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:14
Похоже у людей появляется новая религия - " Путинианство " или " Путинизм "
Как вы считаете?
1
1
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:16
Плешкова, вы провоцируете людей,не удаляете комменты разжигающие национальную рознь,очень грязно работаете.
1
6
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:20
В ответ на комментарий пользователя
В последнее время так много новостей и поступков которые могут столкнуть между собой татар и русских, националисты как будто специально расшатывают устоявшийся мир и спокойствие нашей республики. Давайте жить дружно! Ну дурак этот певец, взрослый мужик а ума не нажил, ну и махните рукой, бог с ним:)
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Так вроде и махнули,но автору мало,новостей то видно нет,из пальца высасывает.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:31
статья - уровень поста школоло в вк
2
6
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
статья - уровень поста школоло в вк
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Ей наверное премию обещали за баттл
1
6
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
В последнее время так много новостей и поступков которые могут столкнуть между собой татар и русских, националисты как будто специально расшатывают устоявшийся мир и спокойствие нашей республики. Давайте жить дружно! Ну дурак этот певец, взрослый мужик а ума не нажил, ну и махните рукой, бог с ним:)
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[***]
1
0
Согласны с автором?
Димон23 января 2018, 19:14
"Но в календаре вышла ошибка, перепутали даты. Ошибка была действительно грубая, мы заметили ее только после выхода газеты из типографии." Везде где бы плешкова не работала, возникают ошибки.
1
5
Согласны с автором?
Горо23 января 2018, 19:22
Русские с головой вообще не дружат , их в больнице лечить надо
8
0
Согласны с автором?
marex23 января 2018, 19:23
В ответ на комментарий пользователя
А если на Курбан байрам свинью резать, а не барана? Суть то не меняется :)
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а что коран говорит про кенгуру? верблюда было жалко, очень красивый
1
1
Согласны с автором?
1323 января 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
А если на Курбан байрам свинью резать, а не барана? Суть то не меняется :)
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в тему анекдот недавно рассказали. русский женился на татарке ну и курбан байрам. резать барана надо а русский не может. заходит в мечеть и просит помочь зарезать барана. старичек один пошел помогать. режет старик барана а русский не удержал и баран убегая кровью русского забрызгал. старик говорит иди снова в мечеть еще кого нибудь на помощь позови. русский в крови заходит в мечеть и спрашивает есть еще мусульмане тут. ему и отвечают с тобой последний ушел!!!!
1
1
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Говорить бесполезно: либо есть в человеке либо нет. Не знаю никого, кого религия сделала лучше. Любой человек может найти свою нишу в ней. Вот соседка бабулька мусульманка в белом платке и платье до пят. Сказала нам, чтоб мы выгнали на улицу нашего кота, когда мама пожаловалась ей, что кот гадит везде. Зимой. И еще как то метшин организовал помощь малоимущим в честь какого то праздника. И мы лично видели как работники мечети разбирали пакеты, забирая себе лучшее в виде конфет , сухофруктов и оставляя крупы и макароны. Вот так вот. Причем спокойно при свидетелях .
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По вашему каменту видна нелюбовь к мусульманам. Где другие примеры?
2
0
Согласны с автором?
Горожанин23 января 2018, 19:41
В ответ на комментарий пользователя
В последнее время так много новостей и поступков которые могут столкнуть между собой татар и русских, националисты как будто специально расшатывают устоявшийся мир и спокойствие нашей республики. Давайте жить дружно! Ну дурак этот певец, взрослый мужик а ума не нажил, ну и махните рукой, бог с ним:)
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Молодец.
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Горожанин23 января 2018, 19:53
Так то вроде пофиг конечно на эту прорубь, НО а как отнесутся мусульмане в курбан байрам, если русские в знак солидарности с праздником начнут ритуально резать свиней?
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Горожанин23 января 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Для чего эта статья была написана? Лишний раз поднять тему на которую очень много комментарий. Чтобы люди писали кто прав кто нет, ну сделал человек прорубь не в тот день, не подумал, если бы сделал в другой день, никто бы и не заметил и никто на него бы не бросался. А писать что верующие агрессивные думаю вы опять же поднимаете тему, которая не должна быть в газете.
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Да, и такие люди найдутся всюду, а не только среди верующих.
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Горожанин23 января 2018, 20:16
Ну, вот и очень хорошо. Так вам и надо. Не будете всякую ахинею нести.
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Горожанин23 января 2018, 20:21
Вы не даете обзора жизни, которую принято считать реальной, в соцсетях своих найдете придypка, хайпера, и суете его в контент. Лайкнуло его 3тыс таких же никчемных певунов. Многовато, конечно. Но это только 0.06% зарегистрированного населения республики.
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Горожанин23 января 2018, 20:23
Пользы от ваших новостей = ноль, без палочки. Одни брызги слюнами. Вот, правильно говорят, "что посеешь, то и пожнешь". Лови свои слюни обратно.
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Горожанин23 января 2018, 20:26
Читая ваши новости, не осведомлен, и не вооружен. Так, всякий бред. Поржать можно, иногда.
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Горожанин23 января 2018, 20:35
В ответ на комментарий пользователя
По вашему каменту видна нелюбовь к мусульманам. Где другие примеры?
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Я вас удивлю. Я мусульманка. Поэтому и довелось увидеть своими глазами именно поступки мусульман. И писать о том , чего не видела( о христианах, иудеях, буддистах и тп) не могу. Хотя уверена, у них не лучше. Пороки есть везде, где есть человек.
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Горожанин23 января 2018, 20:38
И вообще, у вас же коммерческий "проект". Не надо строить из себя овечку. Тот пост и этот появились не просто так здесь.
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Горожанин23 января 2018, 20:38
А говорят, "деньги не пахнут".
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Горожанин23 января 2018, 20:47
что, теперь Плешкова должна вам извинения за статью? по-моему вы зацикливаетесь, осуждальщики осуждальщиков), а по теме, тут просто разделяй и властвуй, выгоднож когда люди между собой сруцца, развивается паранойя и все всего боятся, уже вроде и дела нет до РЕАЬНЫХ проблем человечества. сейчас полно всяких оскорбленцев во всём мире, всякие воины социальной справедливости, агрессивные фемки, зоошиза, религии итп, всегда можно поднять политические очки.
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Горожанин23 января 2018, 20:58
В ответ на комментарий пользователя
что, теперь Плешкова должна вам извинения за статью? по-моему вы зацикливаетесь, осуждальщики осуждальщиков), а по теме, тут просто разделяй и властвуй, выгоднож когда люди между собой сруцца, развивается паранойя и все всего боятся, уже вроде и дела нет до РЕАЬНЫХ проблем человечества. сейчас полно всяких оскорбленцев во всём мире, всякие воины социальной справедливости, агрессивные фемки, зоошиза, религии итп, всегда можно поднять политические очки.
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Да, в тот день была не Плешкова. В других новостях ты вообще не увидишь журналиста. Решили выехать на личностях.
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Горожанин23 января 2018, 21:03
В ответ на комментарий пользователя
Да, в тот день была не Плешкова. В других новостях ты вообще не увидишь журналиста. Решили выехать на личностях.
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Я сильно сомневаюсь, что в новостях позволят озвучить "мнение журналиста", "что не может быть опубликовано в новостном материале". А вот это сейчас какой материал, это что мерещиться, этого как бы нет?
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Горожанин23 января 2018, 21:04
В ответ на комментарий пользователя
Да, в тот день была не Плешкова. В других новостях ты вообще не увидишь журналиста. Решили выехать на личностях.
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По ушам, как по бульвару.
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Горожанин23 января 2018, 21:13
Ну, ладно, чо, расслабьтесь, придурков хватает в космосе :-D
https://
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Горожанин23 января 2018, 21:28
Религия опиум для народа поставленный на службе у государства !
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Горожанин23 января 2018, 22:34
[***]
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