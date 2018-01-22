Блоги ProKazan.ru: Почему религиозные фанатики - самые агрессивные люди?

Мнение журналиста о нападках православных верующих на певца, вырубившего прорубь в виде полумесяца

В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале

Сегодня главная по рубрике «Блоги» - новостной корреспондент портала ProKazan.ru Ольга Плешкова

Вчера татарский певец Зульфат Зиннуров принес свои извинения православным верующим. В праздник Крещения Господня он вырубил на водоеме прорубь в виде полумесяца. Так он решил поздравить с праздником православных христиан, добавив, что Бог един, какой бы веры мы не принадлежали. Фото купели он опубликовал в своем Инстаграм.

Однако некоторых православных этот поступок возмутил. В комментариях к новости и посту в Инстаграм верующие набежали, словно свора собак. «Как? Мусульманская прорубь? В христианский праздник? Да как посмел?!». Одни обвиняли его в провокации, другие в том, что представитель эстрады решил пропиариться на празднике, третьи желали ему провалиться в эту самую прорубь. Поздравления от представителя другой религии люди восприняли как плевок в свой адрес. И сотни людей пожелали ему самого плохого за его самые добрые намерения. Я даже не удивлюсь, если кто-то успел подать жалобу в прокуратуру.

Люди, а вы что пожалели-то? Воду? Мороз? Почему желание присоединиться к замечательной традиции вызвало такой негатив? А мусульманам, пришедшим за святой водой в храм, вы что, откажете? Или, может, отберете пасхальное яйцо в праздник?

Лет шесть назад, когда я работала в другой редакции и вообще в другом городе, я тоже столкнулась с пугающей агрессивностью верующих. В газете был опубликован календарь Великого поста. Но в календаре вышла ошибка, перепутали даты. Ошибка была действительно грубая, мы заметили ее только после выхода газеты из типографии.

Телефон дежурного репортера разрывался от звонков примерно месяц. Возмущенные православные звонили не просто указать на ошибку. Они проклинали нас и оскорбляли, грозились поджечь редакцию, подкараулить после работы и «уничтожить». Они приходили в офис и демонстративно топтали газету. Все доводы по поводу того, что мы не хотели их оскорбить, что опубликовано официальное извинение вместе с исправленным календарем, они слушать отказывались.

Тогда мы просто стали говорить, что виновный уволен. С позором, как и полагается, и так далее. И знаете, вот этот ответ их устраивал. Кто это был: мать-одиночка с тремя детьми или подрабатывающий бедный студент - это было не важно. Главное - это то, что виновный в ошибке наказан: он остался без работы. Да еще и уволен по статье. «Так ему!» - злорадствовала толпа. Ощущение свершившейся «справедливости» было так им необходимо, что этой легенды мы и придерживались.

Примечательно, что нам не позвонили ни из епархии, и ни один батюшка. Точнее, один все-таки позвонил, но не с оскорблением, а с предложением. Он предложил свою помощь в подготовке материалов на религиозную тему. Мы обменялись телефонами, и он не сказал ни одного упрека. Посмеялся даже, что для кого-то пост начался на неделю раньше.

Разумеется, обе ситуации не имеют ничего общего с религией. Люди, готовые разодрать человека за его ошибку, или даже оригинальное поздравление с праздником, вы действительно равняете свою злость и любовь к Богу? Вы имеете полное право не согласиться с человеком, но вы не имеете право кого-либо оскорблять. Помните: агрессией образ благочестивой Матроны не сохранить даже под паранджой.

P.S. Кстати, если уж на то пошло, то на православном кресте тоже есть полумесяц. У него есть несколько значений, один из которых - прикрывание креста от ругани язычников.