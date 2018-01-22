Шаймиев вошел в число доверенных лиц Владимира Путина

Всего во вторую часть списка вошли 154 человека

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Всего во вторую часть списка вошли 154 человека, среди них, помимо Шаймиева, фигурист Илья Авербух, актеры Сергей Безруков, Михаил Боярский и Александр Калягин, режиссер Федор Бондарчук и другие. В первой части списка - 259 доверенных лиц кандидата.

Закон позволяет кандидату иметь до 600 доверенных лиц. Они могут вести агитацию в пользу назначивших их кандидата или партии. Ранее руководитель "Камаз-Мастера" Владимир Чагин также стал доверенным лицом Путина.

Владимира Путина впервые избрали на пост президента страны в 2000 году. Очередные президентские выборы пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении в них участвовать Путин заявил 6 декабря.