Татарстан за год провел по всему миру свыше 300 сабантуев

Министерство культуры Татарстана провело в прошлом году 330 праздников Сабантуй, включая праздники в 54 регионах России и более 30 странах мира. Об этом накануне сообщил министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин.

Во всех празднованиях, проведенных министерством, приняли участие более 2 млн человек. По словам министра, сохранение уникальной культурной самобытности Татарстана является залогом межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Всего в 2017 году, по его словам, из консолидированного бюджета на культуру было выделено 13,7 млрд рублей.

Напомним, один из Сабантуев прошел и в Париже. На него из бюджета потратили около 10 млн рублей, позже Федеральная антимонопольная служба в Татарстане наложила штраф в 30 тысяч рублей на начальника управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова. Антимонопольщики выяснили, что договор на организацию праздника был заключен управлением культуры Казани с Всемирным конгрессом татар без проведения конкурсных процедур.