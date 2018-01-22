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Министр культуры Татарстана возмутился качеством татарской эстрады‍

Министр культуры Татарстана возмутился качеством татарской эстрады‍
16+
Фото: tatarstan.ru
По его словам, в этой сфере отсутствует вокальная школа и присутствует низкое качество репертуара

Министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин накануне на расширенном заседании коллегии Минкульта Татарстана раскритиковал татарскую эстраду, по его словам, ее проблемами являются средние вокальные данные певцов, отсутствие вокальной школы и культуры и низкое качество репертуара и аранжировок.

Улучшить ситуацию в 2018 году поможет песенный конкурс, организовать и провести который, по словам министра, поручил президент РТ Рустам Минниханов.

- Как показывает практика, если есть хорошая песня — найдется и певец. И конечно, это не вопрос денег, это вопрос наличия таланта, идеи, жанровых и стилистических решений, - заявил министр.

Ранее Минниханов на фестивале "Узгэреш жиле" ("Ветер перемен") говорил, что необходимо найти новые пути развития татарской эстрады, в этом случае она может быть востребована на международной арене.

N. Vildanov, 23.01.2018, 08:29
Тэги: Культура
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Комментарии

Горожанин23 января 2018, 08:41
АХАХАХАХАХА- певцы колхозные))))
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4
36
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Горожанин23 января 2018, 08:41
Коровам хвосты крутить))))) и петья))))) бит ягарка тегенде)))))))))))))
2
12
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Горожанин23 января 2018, 08:50
А что она разве у нас есть? Это вот которые без обработки даже на сцену отказываются выйти. Звуковики ручки от реверов все выкрутили, а им все не хватает! Ушла эстрада, вместе с заслуженными артистами на пенсию.
1
12
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Достали тупые23 января 2018, 08:52
В ответ на комментарий пользователя
АХАХАХАХАХА- певцы колхозные))))
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Колхоз расшифровывается как КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Хватит это слово совать куда попало. Сколько можно опускать колхозников, поднявших страну. Видимо, у самих вместо мозгов сено.
8
24
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Горожанин23 января 2018, 09:00
Татарского панк-рока явно не хватает!
1
11
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Горожанин23 января 2018, 09:00
Нынешнюю эстраду вообще надо распустить. Одни прАсти Тутки. Про голос с молчу. Но даже смотреть противно. Как после трассы сразу на сцену. Мелькали талантливые молодые. Но их быстро сожрали эти акулы, которые прокладывают себе дорогу кое чем другим.
0
14
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Горожанин23 января 2018, 09:01
В ответ на комментарий пользователя
Колхоз расшифровывается как КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Хватит это слово совать куда попало. Сколько можно опускать колхозников, поднявших страну. Видимо, у самих вместо мозгов сено.
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Все правильно пишет-местная эстрада и есть коллективное хозяйство местных бандюганов, поделивших все клубы и площадки между собой
1
7
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Горожанин23 января 2018, 09:01
Все правильно! Когда у нас татарская эстрада полуголая выступала? А сейчас на кого ни глянь, то и дело стараются показать все больше и больше. Да и смысла, сюжета, как говорится, в песне нет.
0
8
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Горожанин23 января 2018, 09:02
В ответ на комментарий пользователя
Колхоз расшифровывается как КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Хватит это слово совать куда попало. Сколько можно опускать колхозников, поднявших страну. Видимо, у самих вместо мозгов сено.
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Ага, ага. Подняли страну святые колхозники. Дурилка
6
7
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Димон23 января 2018, 09:02
В ответ на комментарий пользователя
Колхоз расшифровывается как КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Хватит это слово совать куда попало. Сколько можно опускать колхозников, поднявших страну. Видимо, у самих вместо мозгов сено.
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А он ничего обидного про колхозн ков не сказал. Только про артистов.
2
4
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Горожанин23 января 2018, 09:03
Какое культурное летсо
0
1
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Горожанин23 января 2018, 09:05
Татарская эстрада? Это он так фанерные вопли под гармонь называет, что ли? Бгагага, разогнать бездельников и министра тоже. Культуры нет, а министр есть.
3
10
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Жанна23 января 2018, 09:09
так татарская эстрада давно уже застряла где-то между народными песнями и попсой 80-90 годов. Если популярностью пользуется - значит так и надо. Пусть лучше в минкульте более важными вопросами занимаются
1
5
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Горожанин23 января 2018, 09:10
В ответ на комментарий пользователя
Ага, ага. Подняли страну святые колхозники. Дурилка
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А кто поднимал после войны? Офисный планктон? Сам дурилка. Видимо, китайский чеснок в голову ударил.
1
6
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Горожанин23 января 2018, 09:12
В ответ на комментарий пользователя
А он ничего обидного про колхозн ков не сказал. Только про артистов.
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Сравнить тружеников с этими бездельниками. И есть оскорбление
1
9
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советник23 января 2018, 09:14
Наконец то очередь дошла и так называемой татарской эстрады на котором выступают наши выдающие коммерсанты через компьютер заканчивать надо с этим а то останемся совсем без ни чего. С этим вопросом пока у нас есть кому учить нужно с этим вопросом обратиться к Галееву Мингол Вагизовичу пока можно, что то исправить. А то ведь что не песня или музыка просто услышали и проехали.
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4
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советник23 января 2018, 09:17
Вот например ни Шакирову , ни Галееву , ни Тимергалеевой ни какой компьютер не нужен они поют прям заслушаешься. А современным коммерсантам отключи компьютер голос скрипит как у волка из сказки.
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5
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глас народа23 января 2018, 09:21
А сам ипташ Сибагатулин наверное выпускник Большого Театра??? Ну невыступил бы и неткнул носом в проблему татарской эстрады глава республики, все бы также пелось и плясалось и всем нравилось........
3
0
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Горожанин23 января 2018, 09:22
В ответ на комментарий пользователя
Колхоз расшифровывается как КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Хватит это слово совать куда попало. Сколько можно опускать колхозников, поднявших страну. Видимо, у самих вместо мозгов сено.
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Это значит ОТСТАЛОЕ коллективное хозяйство)))
1
1
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Сын колхозников23 января 2018, 09:24
В колхозе за трудом ни расти ли хлеб и кормили город. За 200 граммов колодцев сажали на 8 лет. Город строил дома, делал танки и самолёты... Колхозники пахали землю на быка и корова, серпом убирали урожай и также ценами вручную молотили хлеб вплоть до конца 50-х годов. Святее Колхозника нет в СССР человека. В теперешней России нет колхозов. Есть наемные работники у хозяина - предпринимателя. Насчёт культуры вы правы. На эстраде - 0, филармонии-15%, а вот пока в театрах Камала и Тинчурин-100%.Предлагаю ходить в театры.
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Сын колхозников23 января 2018, 09:26
За трудодни... 200 Г колосьев...
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Горожанин23 января 2018, 09:27
Меня всегда раздражала татарская эстрада, говорю как есть...примитивная нац. музыка, танцы и т.п. ...смешные артисты в смешных одеяниях...и точто выравается из их уст вообще не могу даже из далека слышать...я всегда думал, что это для деревенских людей делают дешевые концерты...еще с 1980 - х годов, по второму каналу как не включишь, ВСЕ поют...
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7
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Горожанин23 января 2018, 09:33
"Узгэреш жиде" вроде ниче получилось - там старинные татарские песни возрождают в современной обработке. и на певцов смотреть приятно - не клоуны в стиле Кадышевой.
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ъ23 января 2018, 09:33
Особенно если посмотреть видео клипы, то обязательно деревня, гуси, речка, бабушки, колосья, аоровы.... и так из клипа в клип. Стыд
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Горожанин23 января 2018, 09:34
Абсолютно согласен с министром культуры. Аранжировки у всех татарских песен одинаковые, их похоже один человек делает. Тексты еще бредовее. Я уж молчу про клипы, где стреляют и убивают. Колхозом отдает конкретным. Я верю, что есть талантливые татарские композиторы, которые знают что такое современная аранжировка, но их песни будут не актуальны. Ибо татарскую эстраду только бабки слушают.
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Горожанин23 января 2018, 09:36
Очень много плагиата, музыки зарубежных
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1
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Ильнур Рамазанов23 января 2018, 09:37
Такое ощущение ,что все эти "артисты" вообще не смотрят на других коллег по цеху из других стран и городов. Все эти певцы напоминают самодеятельность в глухой деревне. Обиднл за свой народ ,которых представляют эти смешные артисты. Тошнит же от этой эстрады.
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3
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Правдоед23 января 2018, 09:37
На министра гляньте и поймете основные направления развития татарской культуры...
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Горожанин23 января 2018, 09:39
Пригласили в субботу на Манзару, в пирамиде. Кое как отсидела, не цапануло.
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Горожанин23 января 2018, 09:45
Кстати, а русская эстрада существует? Только не говорите про попсу на русском языке в исполнении евреев.
0
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Горожанин23 января 2018, 09:54
Исхак Хана не хватает
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Горожанин23 января 2018, 10:00
Как это нет татарской эстрады? А Сектор газа перепели и Boney m)). На майдан ТВ сплошные звезды поют).
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2
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советник23 января 2018, 10:35
Самое интересное что в одной программе в передачи Майдан услышал рассуждения одного молодого и раннего про своего коллегу по цеху. Резюме было моё такое что у них у всех там борьба за сцену и мало того еще страшная зависть друг с другом и взвешивания своих сил на сцене. Выдержки из произнесенных : У него там продюсер,,,,,,, у него охрана,,,,,,,,,, у него на каждую песню свой гардероб и ...вообще это коммерческий проект в него там вкладывают деньги. А вы говорите эстрада, где люди должны заниматься искусством творчеством, а не осуждать и не обсуждать про своего коллегу по цеху на ТВ. Работать надо над собой, чтобы было интересно смотреть зрителю......
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