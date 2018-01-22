Министр культуры Татарстана возмутился качеством татарской эстрады‍

Министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин накануне на расширенном заседании коллегии Минкульта Татарстана раскритиковал татарскую эстраду, по его словам, ее проблемами являются средние вокальные данные певцов, отсутствие вокальной школы и культуры и низкое качество репертуара и аранжировок.
Улучшить ситуацию в 2018 году поможет песенный конкурс, организовать и провести который, по словам министра, поручил президент РТ Рустам Минниханов.
- Как показывает практика, если есть хорошая песня — найдется и певец. И конечно, это не вопрос денег, это вопрос наличия таланта, идеи, жанровых и стилистических решений, - заявил министр.
Ранее Минниханов на фестивале "Узгэреш жиле" ("Ветер перемен") говорил, что необходимо найти новые пути развития татарской эстрады, в этом случае она может быть востребована на международной арене.