В Челнах задержан владелец ГК  «Еврогрупп» Алексей Миронов

Сегодня в Набережных Челнах задержали владельца ГК «Еврогрупп» Алексея Миронова. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на источники.

Миронова подозревают в уклонении от уплаты налогов. Предполагаемый ущерб федеральному бюджету — 100 млн рублей.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в офисе ГК «ЕвроГрупп» неоднократно проходили обыски. А до этого обыски прошли и в доме Миронова по заявлению главы Исполкома Набережных Челнов Рината Абдуллина. Обыск проводился по уголовному делу, которое возбудили в отношении неустановленных лиц по статье 285 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» по делу о земельных участках.

Чуть позже Следственный комитет РТ сообщил о том, что два земельных участках в 4,4 га под ЖК «Санрайс Сити» были сданы исполкомом в аренду без торгов за 196 тыс рублей, а позже арендаторы переуступили их застройщику ЖК уже за 136,5 млн рублей. Тем самым бюджету РФ был причинен особо крупный ущерб. По этому делу уже был задержан юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин.

Отметим, что в 2014 году Миронов стал фигурантом уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса на принадлежащих ему площадях.

Кстати



«Еврогрупп» - лидер коммерческой недвижимости в Набережных Челнах. Компания имеет в собственности 400 тысяч квадратных метров площадей. В активе компании торговые комплексы, офисные здания, складские комплексы и земельные участки под строительство как коммерческой, так и жилой недвижимости.