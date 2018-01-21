Дочернюю компанию казанского завода синтетического каучука признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал АО «КЗСК-Силикон» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, передает ТАСС.

- Иск к компании подала московская компания «Метар Инжиниринг». Сумма требований — 41,4 млн рублей, - говорится в сообщении.

Отметим, что трудности у завода, работавшего под грузом долговых процентов, начались одновременно с проблемами в «Спурт банке», который в марте прошлого года подвергся массовому оттоку вкладов. А в апреле в банк пришла временная администрация Центробанка.

Кстати



«КЗСК-Силикон» - дочернее предприятие Казанского завода синтетического каучука, специально созданное для строительства производственного комплекса по выпуску метилхлорсилана мощностью 40 тыс. тонн в год, это вещество в России нигде не производят.



Казанский завод синтетического каучука был основан в 1936 году. На нем выпускают более 160 наименований продукции. Предприятие имеет более 5 тыс. потребителей в России и за рубежом.