Мэр Казани поручил усилить работу с молодежью после нападений в школах России

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил исполкому усилить работу с молодежью после нападений в школах России. Об этом градоначальник сообщил сегодня в ходе делового понедельника.

- Сегодня у столицы Татарстана совсем другой имидж. Но если не работать, если несерьезно воспринимать даже малейшие ростки, то можно откатиться назад, - сказал Метшин.

Напомним, на прошлой неделе по России произошло несколько происшествий в учебных заведениях: 15 января два 16-летних подростка устроили резню в учебном заведении Перми. Два дня спустя в одном из поселков Челябинской области один школьник ударил другого ножом на перемене, а 19 января уже в школе Улан-Удэ подросток напал на учеников с топором.

- Нужен тщательный анализ причин негативных социальных явлений, если они возникают в молодежной среде, - считает мэр.

Так, по словам Метшина, в Казани по сравнению с 90-ми годами есть все условия для развития молодежи.

- Мы видим, что происходит в начале года, к сожалению, по различным школам. Эксперты, психологи, которые занимаются этим на постоянной основе, безусловно, в первую очередь ставят вопрос о влиянии интернета. Мы много делаем в части занятости молодежи: спорт, досуг, подростковые клубы, загородные лагеря, но нельзя делать вид, что все в этой области спокойно, - добавил он, передает пресс-служба мэрии города.