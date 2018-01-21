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Мэр Казани поручил усилить работу с молодежью после нападений в школах России

Мэр Казани поручил усилить работу с молодежью после нападений в школах России
16+
Фото: www.kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил исполкому усилить работу с молодежью после нападений в школах России. Об этом градоначальник сообщил сегодня в ходе делового понедельника.

- Сегодня у столицы Татарстана совсем другой имидж. Но если не работать, если несерьезно воспринимать даже малейшие ростки, то можно откатиться назад, - сказал Метшин.

Напомним, на прошлой неделе по России произошло несколько происшествий в учебных заведениях: 15 января два 16-летних подростка устроили резню в учебном заведении Перми. Два дня спустя в одном из поселков Челябинской области один школьник ударил другого ножом на перемене, а 19 января уже в школе Улан-Удэ подросток напал на учеников с топором.

- Нужен тщательный анализ причин негативных социальных явлений, если они возникают в молодежной среде, - считает мэр.

Так, по словам Метшина, в Казани по сравнению с 90-ми годами есть все условия для развития молодежи.

- Мы видим, что происходит в начале года, к сожалению, по различным школам. Эксперты, психологи, которые занимаются этим на постоянной основе, безусловно, в первую очередь ставят вопрос о влиянии интернета. Мы много делаем в части занятости молодежи: спорт, досуг, подростковые клубы, загородные лагеря, но нельзя делать вид, что все в этой области спокойно, - добавил он, передает пресс-служба мэрии города. 

Люция Кашапова, 22.01.2018, 17:13
Тэги: Ильсур Метшин
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Комментарии

Горожанин22 января 2018, 17:48
Да тут родители должны задуматься о своих детях, наконец-то. Посмотрите что они делают в интернете то...И да , учителя тоже должны следить за обстановкой в классах...чтобы всякие наглецы не травили ботаников. Как правило, именно они и становятся асоциальными и опасными
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9
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Горожанин22 января 2018, 17:51
Это надо было вчера, а сегодня с мебелью.бороться надо, а не п...деть.
9
4
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Горожанин22 января 2018, 17:57
В ответ на комментарий пользователя
Да тут родители должны задуматься о своих детях, наконец-то. Посмотрите что они делают в интернете то...И да , учителя тоже должны следить за обстановкой в классах...чтобы всякие наглецы не травили ботаников. Как правило, именно они и становятся асоциальными и опасными
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Причем здесь ботаники, это может совершить любой ребенок, попавший под сильное психологическое влияние в интернете!
Лучший комментарий
4
16
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Горожанин22 января 2018, 18:00
На время урока кабинет должен быть обязательно закрыт изнутри за замок, лучше на ключ и ключ вынут. Элементарное правило безопасности, по крайней мере в последнем случае оно бы на 100% помогло.
2
8
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Горожанин22 января 2018, 18:12
В ответ на комментарий пользователя
Причем здесь ботаники, это может совершить любой ребенок, попавший под сильное психологическое влияние в интернете!
Развернуть
я вам говорю данные из статистики. Посмотрите все случаи подобные! Обычно это всегда тихоня аля ботаник. Это уже давно доказано. Конечно, любой, но под понятие любой на самом деле далеко не все подходят. Ребенок с нормальной психикой не поведется на болтовню в интернете.
8
5
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Горожанин22 января 2018, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
На время урока кабинет должен быть обязательно закрыт изнутри за замок, лучше на ключ и ключ вынут. Элементарное правило безопасности, по крайней мере в последнем случае оно бы на 100% помогло.
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А не думаете, что сам ученик в классе может взбунтоваться? Не обязательно кто то из вне прибежит
2
10
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Горожанин22 января 2018, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
Причем здесь ботаники, это может совершить любой ребенок, попавший под сильное психологическое влияние в интернете!
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Мне сейчас 26 лет. И в мои школьные годы уже был и комп у меня, и интернет. И что то не возникало желания кого-то убивать, Как бы грустно мне не было из-за двойки или потому что родители не дали денег карманных. На такое поведение способны только психи. И какой-то видеоролик или беседа в интернете , да даже фильм могут стать тригером для такого школьника. Хотя с виду он всегда казался спокойным и милым.
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5
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прокурор от народа22 января 2018, 18:49
ДА НЕ С МОЛОДЁЖЬЮ ЗАНИМАТЬСЯ А С ЧИНОВНИКАМИ которые учат и показыыают пример подрастающему поколени.ПЕРЕЧИСЛИМ:1-Продаются и покупаются футболисты за сотни миллионов а детям во дворах не могут подарит чиновники футбольные мячи .2-Вдетское время по РЕН ТВ после программы ГОРОД показ фильмов где ПОНАЖОВЩИНА,УБИЙСТВА,УНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА ,-а перед фильмом приглашают служителя церкви на телеканал ЭФИРИ задают зрителям вопрос И ОТКУДА ЭТО ВСЁ У ДЕТЕЙ. 3-ОДНИ ЧИНОВНИКИ ВОРУЮт деньги с банков с карманов народа с дольщиков жилья а другие делают Фотки природы а чтобы ударить кулаком или ботинком по столу НЕ ХОТЯТ ИЛИ НЕ МОГУТ ХОТЯ СИДЯТ НА ВЫСОКОЙ ТРИБУНЕ И ВСЁ НАБЛЮДАЮТ или отсиживаются до 20-го года. 4-Задержка зарплаты у народда ещёи ЧЁРНАЯ ЗАРПЛАТА ДА И В КОНВЕРТАХ НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ НАЛОГООБЛАЖЕНИЮ. 5 - ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХи др учебных заведения(у народа карманы пусты).6-НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ и здоровье ухудшается и снова покупать лекарства за ЭННУЮ СУММУ.а ЧИНОВНИКИ СНОВА ЕДУТ ОТДЫХАТЬ НА МАЛЬДИВЫ и ВОТ ЭТА ОЗЛОБЛЕННОСТЬ ТА НЕУВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРЕШНЕМ ДНЕ ТОЛКАЕТ НЕ СФОРМИРОВАВШУЮСЯ ЛИЧНОСТЬ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ и возникает в сознании а ПОЧЕМУ ДЯДЯМ В КРЕСЛАХ ВСЁ ДОЗВОЛЕН И ЖИВУ ОНИ ПРИПИВАЮЧИ ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА а мне и у меня когда такая жизнь наступит.А В БЮДЖЕТЕ г.Казани СНОВА ДЕНЕГ НЕ НАШЛОСЬ О БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛАХ-А ВОТ В ПЕТЕРБУРГЕ на следующий день трагедии сразу закупили для школ металлодетекторы:-D
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15
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Горожанин22 января 2018, 18:52
На детей огромная учебная нагрузка и стрессы из за экзаменов и баллов.
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7
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Горожанин22 января 2018, 18:53
Личность не сформирована у нападавших. Отсюда и подобные поступки. Развития личного не хватает.
0
10
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Горожанин22 января 2018, 19:14
Дорогами лучше займись ильсур,этим займутся кто должен это не твой дело!
6
2
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Дед22 января 2018, 19:19
Как бы тут все не спорили, вывод один. Это влияние нынешнего времени. Времени когда родителям приходится думать как заработать денег, пофигизм и думы о своих.мизерные доходах.учителей, пох..изм.нынешней братии чиновников и глав. И главная ложка дегтя от нынешнего ТВ, показ жизни удащливых, как они куражаться, поведение девушек, будущих мам, которым нужны иностранцы или мажористый молодняк, роскошь, которая большинству школьников будет не доступна никогда. Социальный разрыв в социуме. Законы, которые не работают. Коррупция и это все на виду и всем уже осторчертела. А чинуши, по проблеме школы, как всегда, просто жуют солому.
1
9
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Горожанин22 января 2018, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
А не думаете, что сам ученик в классе может взбунтоваться? Не обязательно кто то из вне прибежит
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Как минимум это убережет младшие классы от более старших. К тому же я сильно сомневаюсь, что ученик спокойно усидит до начала урока, а затем начнет бунтовать. Все (включая западный опыт) всегда врывались в школу или кабинеты.
6
0
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Горожанин22 января 2018, 19:53
В ответ на комментарий пользователя
Личность не сформирована у нападавших. Отсюда и подобные поступки. Развития личного не хватает.
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Вот именно. А этим должны заниматься родители в первую очередь, а потом школа. А тут какие-то очередные эксперты усиленно минусуют адекватные комментарии
2
2
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Горожанин22 января 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Как минимум это убережет младшие классы от более старших. К тому же я сильно сомневаюсь, что ученик спокойно усидит до начала урока, а затем начнет бунтовать. Все (включая западный опыт) всегда врывались в школу или кабинеты.
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Может прийти подготовленный на занятия. Я не говорю про спонтанный бунт. Пришел, дождался пока урок начнется, чтобы меньше кипиша было. Все же на уроках, все заняты. Встал и пожалуйста. Начинай творить беспредел. И запираться в классе - это вообще не выход. Что за бред!
0
7
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Горожанин22 января 2018, 19:55
В ответ на комментарий пользователя
Как минимум это убережет младшие классы от более старших. К тому же я сильно сомневаюсь, что ученик спокойно усидит до начала урока, а затем начнет бунтовать. Все (включая западный опыт) всегда врывались в школу или кабинеты.
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Вот именно, что такое только спровоцирует дебоширить именно внутри класса на уроке. Если всех запирать в классе, так и перережит всех, никто и убежать не успеет!!!
0
5
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Горожанин22 января 2018, 19:58
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
7
0
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Горожанин22 января 2018, 20:10
В ответ на комментарий пользователя
я вам говорю данные из статистики. Посмотрите все случаи подобные! Обычно это всегда тихоня аля ботаник. Это уже давно доказано. Конечно, любой, но под понятие любой на самом деле далеко не все подходят. Ребенок с нормальной психикой не поведется на болтовню в интернете.
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Более 100 случаев суицидов среди детей, которые состояли в группах смерти в сетях!
Все это влияние соцсетей
2
4
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Горожанин22 января 2018, 20:17
А причина негативных социальных явлений проста, родители вкалывают не разгибаясь на детей времени нет, а педагоги без мзды детьми заниматься не желают
0
3
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Горожанин22 января 2018, 20:34
В ответ на комментарий пользователя
Более 100 случаев суицидов среди детей, которые состояли в группах смерти в сетях!
Все это влияние соцсетей
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Все подростки социально-опасные, они опасны как для себя так и для окружающих! Все нападавшие после резни пытались покончить с собой!
0
1
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ага22 января 2018, 20:37
В ответ на комментарий пользователя
Дорогами лучше займись ильсур,этим займутся кто должен это не твой дело!
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Кретин, "твоя дорога" на Сечина всегда очищена.
2
1
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горожанин22 января 2018, 20:57
В ответ на комментарий пользователя
ДА НЕ С МОЛОДЁЖЬЮ ЗАНИМАТЬСЯ А С ЧИНОВНИКАМИ которые учат и показыыают пример подрастающему поколени.ПЕРЕЧИСЛИМ:1-Продаются и покупаются футболисты за сотни миллионов а детям во дворах не могут подарит чиновники футбольные мячи .2-Вдетское время по РЕН ТВ после программы ГОРОД показ фильмов где ПОНАЖОВЩИНА,УБИЙСТВА,УНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА ,-а перед фильмом приглашают служителя церкви на телеканал ЭФИРИ задают зрителям вопрос И ОТКУДА ЭТО ВСЁ У ДЕТЕЙ. 3-ОДНИ ЧИНОВНИКИ ВОРУЮт деньги с банков с карманов народа с дольщиков жилья а другие делают Фотки природы а чтобы ударить кулаком или ботинком по столу НЕ ХОТЯТ ИЛИ НЕ МОГУТ ХОТЯ СИДЯТ НА ВЫСОКОЙ ТРИБУНЕ И ВСЁ НАБЛЮДАЮТ или отсиживаются до 20-го года. 4-Задержка зарплаты у народда ещёи ЧЁРНАЯ ЗАРПЛАТА ДА И В КОНВЕРТАХ НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ НАЛОГООБЛАЖЕНИЮ. 5 - ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗАХи др учебных заведения(у народа карманы пусты).6-НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ и здоровье ухудшается и снова покупать лекарства за ЭННУЮ СУММУ.а ЧИНОВНИКИ СНОВА ЕДУТ ОТДЫХАТЬ НА МАЛЬДИВЫ и ВОТ ЭТА ОЗЛОБЛЕННОСТЬ ТА НЕУВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРЕШНЕМ ДНЕ ТОЛКАЕТ НЕ СФОРМИРОВАВШУЮСЯ ЛИЧНОСТЬ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ и возникает в сознании а ПОЧЕМУ ДЯДЯМ В КРЕСЛАХ ВСЁ ДОЗВОЛЕН И ЖИВУ ОНИ ПРИПИВАЮЧИ ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВА а мне и у меня когда такая жизнь наступит.А В БЮДЖЕТЕ г.Казани СНОВА ДЕНЕГ НЕ НАШЛОСЬ О БЕЗОПАСНОСТЬ В ШКОЛАХ-А ВОТ В ПЕТЕРБУРГЕ на следующий день трагедии сразу закупили для школ металлодетекторы:-D
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уважаемые читатели и кореспонденты от ПРОКАЗАНИ -прочтите архив новосте от Проказань от 24 декабря 2017 г.-о том как мужчина с ружьём ограбил продуктовый магазин- в этой статье не произошло трагедии но разница в преступления это ВОЗРАСТ ПРЕСТУПНИКОВ - прошло почти месяц но МЫ -НАРОД НЕ видим что сделано правохранительными службами по защите от нападений -НИЧЕГО -а на сегодня НИЧЕГО-а завтра с уверенностью скажем НИЧЕРТА НЕ СДЕЛАЮТ потомучто чемпионат мира по футболу летом но ВЛАСТЬ О ЧП БУДЕТ МОЛЧАТЬ чтобы деньги не расходывать на нашу с вами безопасность чтобы на сэкономленные $ съездисть снова на МАЛЬДИВЫ:-D
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пенсионер22 января 2018, 22:00
В СССР такого с детьми не происходило! Были октябрята, пионеры, комсомольцы! А сейчас только ЕГЭ, от которого дети с ума сходят!
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Горожанин22 января 2018, 22:09
В ответ на комментарий пользователя
В СССР такого с детьми не происходило! Были октябрята, пионеры, комсомольцы! А сейчас только ЕГЭ, от которого дети с ума сходят!
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Причем тут егэ вообще? Уж что и влияет негативно, так интернет. Там какой гадости только нет.
0
0
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Горожанин22 января 2018, 22:10
В ответ на комментарий пользователя
А причина негативных социальных явлений проста, родители вкалывают не разгибаясь на детей времени нет, а педагоги без мзды детьми заниматься не желают
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Не все такие родители, но многие да, вместо того, чтобы с ребенком поговорить, только наорут и после работы уткнуться в телек или в одноклассники
0
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деревенщина22 января 2018, 22:19
Изымайте оружие и пневматику и острые ножи,а то взбунтовавшийся народ испортит ими и правительство.
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