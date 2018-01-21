В Татарстане бомж обгорел в Вечном огне

В Заинске накануне вечером в пламени у Вечного огня на улице Рафикова обгорел 63-летний бомж, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

- Около 22:00 мужчина с ожогами 60 процентов тела был доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь, - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас выясняется, как именно пострадавший получил столь тяжелые травмы.