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В центре Казани задержали парня из Кирова, ударившего в пах сотрудника ГИБДД

В центре Казани задержали парня из Кирова, ударившего в пах сотрудника ГИБДД
16+
Фото: личная страница подозреваемого vk.com

В центре Казани на улице Пушкина 21-летний парень из Кирова, поругавшись, ударил в пах находившегося на службе сотрудника ГИБДД, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Инцидент случился около 1 часа ночи 18 января. 

- Житель Кирова нанес удар сотруднику ГИБДД, в результате его задержали. У пострадавшего диагностировали ушиб мошонки и паха слева, ему оказали медицинскую помощь, - сообщили ProKazan.ru.

В ходе доследственной проверки будут установлены причины конфликта, а также принято решение о необходимости в возбуждении уголовного дела.

Денис Зарипов, 22.01.2018, 16:24
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Ррр22 января 2018, 16:29
Просто интересно какой разговор мог быть в это время и почему главным действующим так сказать лицом стал пах ?)
Лучший комментарий
3
17
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 16:43
Скорее всего человек засыпал на посту ! Его просто взбодрили
13
10
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 16:49
паховый маньяк?
2
8
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 16:53
Может это был укус??
3
4
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 16:57
Что. За. Мрази тут пишут хрень всякую Черви
7
14
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 16:57
Ну это он зря конечно..
3
9
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 16:58
по фотке видно - имбецил
4
13
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 17:06
Проказанский земеля.
2
4
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 17:07
Интересно как мошонке оказали первую помощь?фельдшер в руки взяла и погладила?
4
10
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 17:07
Пусть теперь каждый казанский гаец пинет в пах этому олигофрену. И отпустить
6
8
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Руки уверх!22 января 2018, 17:07
А за что он его ударил в пух?
1
5
Согласны с автором?
Руки уверх!22 января 2018, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Ну это он зря конечно..
Развернуть
Тебя уже выпустили?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 17:08
Гопник, с признаками дебила, судя по-фото...
2
16
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 17:16
В ответ на комментарий пользователя
Что. За. Мрази тут пишут хрень всякую Черви
Развернуть
Это ты про себя?
7
2
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 17:16
Шпингалет бы такого обращения с собой не допустил, сразу бы нос сломал
1
4
Согласны с автором?
Горо22 января 2018, 17:20
Читатель проказан решил лишний раз напомнить о себе газете ) чет он слабо мента - надо было после расслабляющего удара догнать в челюсть , а потом ломать его что бы не встал
4
0
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Горожанин22 января 2018, 17:25
Впаяли?
0
1
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Горожанин22 января 2018, 17:25
Гопота наехала тут...
0
5
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Горожанин22 января 2018, 20:00
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
6
0
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Горожанин22 января 2018, 21:07
Не хорошая тенденция то кусают полицаев,то по лицу, то в пах, перестали уважать? Да господин Хохорин?
0
1
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Горожанин22 января 2018, 21:24
,,порвали парус, порвали парус .... ,, да не парус, а мошонку.
0
0
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Горожанин22 января 2018, 21:27
Теперь его надо звать ,,Джон- кровавое яйцо,, . Как героя боевика.
0
1
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Горожанин22 января 2018, 21:30
Как в Казани- городе, у семи углов, получил по яйцам Вася Удалов. Проказа жизни.
0
0
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Горожанин22 января 2018, 21:35
Это ответка. Они тоже трудящихся все по яйцам норовят...... Хоть доспехи туда надевай.
1
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Горожанин22 января 2018, 21:57
В ответ на комментарий пользователя
Гопник, с признаками дебила, судя по-фото...
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Свое фото покажи, ОленДелон, понимаешь...
0
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Шурале22 января 2018, 22:02
Крутой олень,действительно,вятич,долбит соплеменника,лишая его материнства...
0
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