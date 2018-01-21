В центре Казани задержали парня из Кирова, ударившего в пах сотрудника ГИБДД

В центре Казани на улице Пушкина 21-летний парень из Кирова, поругавшись, ударил в пах находившегося на службе сотрудника ГИБДД, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Инцидент случился около 1 часа ночи 18 января.

- Житель Кирова нанес удар сотруднику ГИБДД, в результате его задержали. У пострадавшего диагностировали ушиб мошонки и паха слева, ему оказали медицинскую помощь, - сообщили ProKazan.ru.

В ходе доследственной проверки будут установлены причины конфликта, а также принято решение о необходимости в возбуждении уголовного дела.