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В Казани компьютер преподавателя техникума заблокировало «порнобаннером»-вымогателем

В Казани компьютер преподавателя техникума заблокировало "порнобаннером"-вымогателем
16+
Фото: личная страница vk.com

В Казани домашний компьютер 66-летней преподавательницы техникума был заблокирован порнобаннером, требующим за разблокировку компьютера 5 000 рублей, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, баннер появился 16 января, на нем было написано, что компьютер был заблокирован за "неоднократное посещение порнографических сайтов, а именно порнографии с элементами педофилии, насилия и пропаганды гомосексуализма". Согласно тексту, женщине необходимо было оплатить штраф в 5 000 рублей.

- Женщина не стала платить, а обратилась в полицию. Было возбуждено дело по статье "Мошенничество" и  "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", - сообщили ProKazan.ru.

Идет следствие.

Денис Зарипов, 22.01.2018, 15:45
Тэги: Криминал
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Комментарии

Дед22 января 2018, 15:54
Любви, все возрасты покорны. :-)
Лучший комментарий
7
22
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Горожанин22 января 2018, 15:55
Клубничку решила посмотреть на старую *опу
16
14
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Горожанин22 января 2018, 16:00
Предохраняться надо. Такая большая, а не знает)))
5
12
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деревенщина22 января 2018, 16:01
1. Надо сбросить все данные если он далеко встал.
2.Откатить систему до предыдущей точки восстановления-если вирусовая шапка далеко стоит
3.С помошью команды (хелп) из командной строки узнать как можно форматировать всю систему и убрать всё и потом вставить загрузочный диск Винды и установить новую систему.Этот вариант если не получится с первыми двумя пунктами выше.
10
7
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деревенщина22 января 2018, 16:05
Вероятно ему пришёл ящичек и он на него нажал или письмо с согласием.Желательно паставить антивирус Аваст(он постоянно следит за пришельцами и ещё есть хороший антивирус со щёточкой они скачиваются и так и из магазина бесплатного Гугл Плей.
6
4
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Горожанин22 января 2018, 16:09
А вот и оно, падение березы в одном из казанских дворов:-D
1
4
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Горожанин22 января 2018, 16:10
Ладно, береза не сервер, училка не бухгалтер, переживет.
3
5
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деревенщина22 января 2018, 16:11
Это не так опасно-железо главное в целости и сохранности.На работе программист должен это быстро сделать.Это может произойти из-за случайного нажатия-так и так порнуха всегда(выскакивает и если человек сидит недавно почти каждый может нажать.Ставьте антивирусы и система работает быстрее нет торможение и мусор чистится.Почти на(всех не поставлены антивирусы.
1
5
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Горожанин22 января 2018, 16:12
Данный банер выскакивает в случае посящения порносайтов. На обычном сайте подобное не подцепить. И что бы училка не говорила, она полюбому бродила а сети и смотрела на молоденьких голеньких парней(пусть не совсем юных, но значительно моложе её 66ти летнего возраста) Подобные банеры у четверти населения вылезают, что то впервые слышу про заведения уголовного дела. Меньше бродить нужно незнамо где и не отвлекать правоох.органы по пустякам.
8
12
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Горожанин22 января 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Это не так опасно-железо главное в целости и сохранности.На работе программист должен это быстро сделать.Это может произойти из-за случайного нажатия-так и так порнуха всегда(выскакивает и если человек сидит недавно почти каждый может нажать.Ставьте антивирусы и система работает быстрее нет торможение и мусор чистится.Почти на(всех не поставлены антивирусы.
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А вот и гость нашей студии, специалист по горизонтально падающим деревьям, член академии наук, Дюман Герцогович Деревенских.
0
1
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Горожанин22 января 2018, 16:25
Убирается конечно все это очень легко и просто, и никакой проблемы из себя не представляет, данные прекрасно сохраняются.

А вот подцепила она его именно на тех сайтах, о которых повествует баннер. Комп нужно изъять и проверить историю браузера и кэщ Уверен, там найдется много интересного.
3
6
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12822 января 2018, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Данный банер выскакивает в случае посящения порносайтов. На обычном сайте подобное не подцепить. И что бы училка не говорила, она полюбому бродила а сети и смотрела на молоденьких голеньких парней(пусть не совсем юных, но значительно моложе её 66ти летнего возраста) Подобные банеры у четверти населения вылезают, что то впервые слышу про заведения уголовного дела. Меньше бродить нужно незнамо где и не отвлекать правоох.органы по пустякам.
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А вы откуда знаете? 8-|
2
8
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Горожанин22 января 2018, 16:29
В день в Казани думаю не один случай заражения.Почему именно о ней написали?!
2
4
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Горожанин22 января 2018, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
А вы откуда знаете? 8-|
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Догадайтесь))
3
0
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Порноголик22 января 2018, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
В день в Казани думаю не один случай заражения.Почему именно о ней написали?!
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По секрету: я тоже таким вирусом однажды заразился, он не даёт зайти в винду и требует ввести пароль и грозится формануть компу. Просто я брату позвонил, он в гугле за пять минут пароль нашел, а эта женщина, видимо компьютерную помощь вызвала
2
2
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деревенщина22 января 2018, 16:48
В ответ на комментарий пользователя
Данный банер выскакивает в случае посящения порносайтов. На обычном сайте подобное не подцепить. И что бы училка не говорила, она полюбому бродила а сети и смотрела на молоденьких голеньких парней(пусть не совсем юных, но значительно моложе её 66ти летнего возраста) Подобные банеры у четверти населения вылезают, что то впервые слышу про заведения уголовного дела. Меньше бродить нужно незнамо где и не отвлекать правоох.органы по пустякам.
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Ты пишешь что только после посещения порносайтов-это заблуждение.Однажды я прихожу домой и включаю планшет:пришли письма.Я нажимаю на одно и на мониторе появился ящик типа гробика с крышкой(подозрительный.Я на него нажал и вышла заставка что там я должен столько -то дегег и надо идти в полицию. Я нажал на две кнопки и там по линии и перезагрузил с нуля минут через десять всю систему.Правда потерял файлы и программы(они не представляли ценности,некоторые были у меня(в облаках.Всё нормально-работает.Вы неправы.
2
4
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деревенщина22 января 2018, 16:51
В ответ на комментарий пользователя
Убирается конечно все это очень легко и просто, и никакой проблемы из себя не представляет, данные прекрасно сохраняются.

А вот подцепила она его именно на тех сайтах, о которых повествует баннер. Комп нужно изъять и проверить историю браузера и кэщ Уверен, там найдется много интересного.
Развернуть
Нет.Можно открыть письмо и подцепить-даже не заходя на порносайты.Просто вы хотите представить дело исходя из(своих)чувств и досадить пострадавшему лицу.Верьте мне у меня было так раз 4 и я обновлял с нуля кнопками.
0
7
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деревенщина22 января 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
1. Надо сбросить все данные если он далеко встал.
2.Откатить систему до предыдущей точки восстановления-если вирусовая шапка далеко стоит
3.С помошью команды (хелп) из командной строки узнать как можно форматировать всю систему и убрать всё и потом вставить загрузочный диск Винды и установить новую систему.Этот вариант если не получится с первыми двумя пунктами выше.
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Есть комбинация клавиш-врубается на первых этапах(загрузки-полность происходит дефрагментация и запускается из облаков или с диска.
0
1
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деревенщина22 января 2018, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
А вот и гость нашей студии, специалист по горизонтально падающим деревьям, член академии наук, Дюман Герцогович Деревенских.
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Я думаю по знаниям я тебя мизинцем заломаю.
1
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деревенщина22 января 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
А вот и гость нашей студии, специалист по горизонтально падающим деревьям, член академии наук, Дюман Герцогович Деревенских.
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Вирус это изгиб кода который запирает систему.По-другому команда процессору в форме единиц и нулей.Процессор работает с нулями и единицами.Из нулей и единиц состоит(код команды а также тело программ.
1
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Ой все22 января 2018, 17:03
В ответ на комментарий пользователя
Клубничку решила посмотреть на старую *опу
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Да ладно тебе. По фигуре она выглядит куда лучше, чем некоторые молодухи. Значит, с женскими гормонами все в порядке. Женщина она и в 70 Женщина, а некоторые и в 20 лишь особи женского пола.
0
5
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деревенщина22 января 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
А вот и гость нашей студии, специалист по горизонтально падающим деревьям, член академии наук, Дюман Герцогович Деревенских.
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Адреса библиотек. Сами библиотеки.вирусы.антивирусы-все состоит из нулей и единиц.Программа состоит из единиц и нулей которые идут на процессор.Можно программу написать без клавиатуры и компилляции под микроскопом лайзерным пучком.Таким образом многие компании воруют программное обеспечение или его части для своих нужд.Так как они не могут написать их символами-у них конкретно нет таких средств технически.Получается быстро.
0
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Горожанин22 января 2018, 17:09
Фига у нее на старости зачесалось
3
1
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Димас люблю пивас22 января 2018, 17:19
Нечего училку гнобить! Вот сколько на этой Проказной страничке активных ссылок на рекламу? Порно нет? А кто даст гарантию?Заходишь на сайт, а там сообщение, что Вы свинья, сайт живёт за счёт рекламы, а Вы, неблагодарный, АДБЛОК поставили. Отключишь и привет, баннер! >-(
0
7
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Горо22 января 2018, 17:25
Бабке в ментовке добрые мусора напихали во все щели и сказали что вместо порносайтов можно чаще заходить в ночную смену в УВД
6
2
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Гость22 января 2018, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
По секрету: я тоже таким вирусом однажды заразился, он не даёт зайти в винду и требует ввести пароль и грозится формануть компу. Просто я брату позвонил, он в гугле за пять минут пароль нашел, а эта женщина, видимо компьютерную помощь вызвала
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В безопасном режиме зайдите! Хорошо что не шифровальщик. А такие баннеры как у неё легко удаляются.
0
2
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деревенщина22 января 2018, 18:01
В ответ на комментарий пользователя
В безопасном режиме зайдите! Хорошо что не шифровальщик. А такие баннеры как у неё легко удаляются.
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Это не срабатывает.Вирус смотрится как команда,но подача нулей и единиц такая что они не дают выйти из этой программы и тем болле её удалить.Можно например удалить этот ящичек сразу не открывая.Делается так заходите в настройки и выбираете программу.Он там есть и удаляете .Лучше(всю систему или оперу(как её называют)удалить и всё.На компах сочетанием клавишь.На планшеьах кнопками сбоку-она одновременно удаляется и ставится заводская.То есть какая была изначально без добавленных(вами программ и некоторых файлов.Если ваши файлы являются интернетодоступными пользователям всего мира и ваше устройство выступает в роли хранилища(вы сами так можете нажав кое-что в свойсвах,) то они даже без загона в облака рискуют быть сохраненными.
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Валерий22 января 2018, 18:51
Kaspersky Disk Recovery в свободном доступе помогает избавиться от этой проблемы Раз и навсегда
0
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Горожанин22 января 2018, 20:04
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
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Горожанин22 января 2018, 20:12
У меня такое было когда по работе искал фотки вотопадов кликнул на понравшиюся картинку и паймали меня. Платить не стал просто винду переустановил. Благо вмё нужное хранилось в другом месте.
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деревенщина22 января 2018, 21:04
напишите на соседнем компьютере:"Как устранить баннер-вирус блокирующи ОС". Или типа этого.Там прочтёте и сделаете.
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деревенщина22 января 2018, 21:09
Второе.Напишите в поисковой строке"Как устранить баннер с несколькими операционными системами.Там прочтите инструкцию и сделайте не спеша сами.
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деревенщина22 января 2018, 21:11
третье.Можно во время нажатия кнопки Пуск нажать на f8 и выбрать строку-Безопасный режим". Если вирус виден в программах они в меню программ.Нажмите удалить.
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деревенщина22 января 2018, 21:15
При заходе в меню программ нажмите или лучше сами напечатайте regedit.И там есть(длинный адрес на английском.Чёто я раскудахтался.Все короче найдете в интернете@все инструкции и горячие клавиши и команду хелп и командную строку и в ней когда(введете хелп на английском вам(представятся(все команды для форматирования с помощью горячих клавишь.Нажмете и все он сам сделает.Читайте(все в интернетете.See yuo
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Горожанин22 января 2018, 22:06
Цепляете винт на комп с антивирусом и чистите.
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Горожанин22 января 2018, 22:07
Тетка правильно поступила. Эти гниды вирусоделы 90% дрочилы школоло типа тех, которые какают здесь тупые комменты
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деревенщина22 января 2018, 22:13
Самый простой вариант.Я слышал что на загрузочном диске имеются 5 операционных систем.Просто вставьте диск и выберете четыре из 5 операционных систем.Из четырех выберете одну.Не выбирайте пятую на которой у вас вирус. Пусть она так и остается.Загрузитете наппрмер Windows домашн. И все.Она ничем не отличается.От той вирус не перейдёт-она так будет стоять.а вы работайте на другой.Через годок придёт программист техникума и если он захочет он и ту переставит.
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Шурале22 января 2018, 22:14
Существование порносайтов давно не секрет,вероятно,это касается и молодых и старых,тревожит другое получение оргазма " в займы" через замочную скважину у соседей или разного рода извращенцев...
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