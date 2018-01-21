В Казани компьютер преподавателя техникума заблокировало «порнобаннером»-вымогателем

В Казани домашний компьютер 66-летней преподавательницы техникума был заблокирован порнобаннером, требующим за разблокировку компьютера 5 000 рублей, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Предварительно, баннер появился 16 января, на нем было написано, что компьютер был заблокирован за "неоднократное посещение порнографических сайтов, а именно порнографии с элементами педофилии, насилия и пропаганды гомосексуализма". Согласно тексту, женщине необходимо было оплатить штраф в 5 000 рублей.

- Женщина не стала платить, а обратилась в полицию. Было возбуждено дело по статье "Мошенничество" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", - сообщили ProKazan.ru.

Идет следствие.