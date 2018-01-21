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В Казани шестерым горожанам разрешат признаться в любви на весь город

В Казани шестерым горожанам разрешат признаться в любви на весь город
16+
Фото: скриншот

На медиафасаде "Казань Арена" шестерым влюбленным разрешат признаться в своих чувствах на весь город, для этого они должны выиграть конкурса от самого стадиона. Об этом сообщили организаторы. Ролик с признанием будет транслироваться на медиафасаде стадиона в День святого Валентина, 14 февраля.

Заявки на конкурс под названием "Kazan Arena Valentine’s Day" необходимо присылать до 28 января на адрес info@kazanarena.com, видео должно быть беззвучным, не превышать 15 секунд, и в нем должна быть отражена идея романтического признания в любви.

В финале окажутся шесть победителей, которые примут участие в профессиональной съемке на "Казань Арене".

N. Vildanov, 22.01.2018, 15:11
Тэги: Отношения
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Комментарии

Горожанин22 января 2018, 15:24
И тут ограничения. Да, что такое.
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Горожанин22 января 2018, 15:43
Счастья ПИАР и ШОУ в личной жизни не принесет , если ради хохмы приколотся ! Шезефрения крепчает!
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Горожанин22 января 2018, 15:45
Дом 2 в Казань переехал?
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Горожанин22 января 2018, 15:49
В ответ на комментарий пользователя
Дом 2 в Казань переехал?
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Ми щастье, ми удаща. Ми вперде планита вся. Смотри Масквау, завидюй. Вся мир, нас знаит. Спасибо. Мухаметзянов Икрам. Сабы forever!
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Горожанин22 января 2018, 15:50
Очень интересная идея)
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Горожанин22 января 2018, 15:56
А я , признался в интернете, на весь мир.
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Горожанин22 января 2018, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Очень интересная идея)
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Дом 2 смотрите?
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Горожанин22 января 2018, 15:57
В ответ на комментарий пользователя
Ми щастье, ми удаща. Ми вперде планита вся. Смотри Масквау, завидюй. Вся мир, нас знаит. Спасибо. Мухаметзянов Икрам. Сабы forever!
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Даже шаймиев бы так не смог:-D
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Горожанин22 января 2018, 16:13
ктоб разбил этот сраный телевизер, что спать не дает
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деревенщина22 января 2018, 16:14
Чё позорится-то.
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Горожанин22 января 2018, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
Даже шаймиев бы так не смог:-D
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Маяковский, епт.
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Лучистый колчедан22 января 2018, 16:56
Cчастье любит ТИШИНУ......
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Горожанин22 января 2018, 19:19
А что, рекламодатели все разбежались? Нечем занять экран?
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Горожанин22 января 2018, 20:04
Caмый лeгкий cпocoб бpoсить Kypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeднoй пpивычки зa пapу днeй и пoлнoстью измeнить cвoю жизнь. Coвeтyю вcем - http://0rz.tw/8rVmh
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Горожанин22 января 2018, 21:32
Посмотрим , сколько шизиков в Казани .
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