В Казани шестерым горожанам разрешат признаться в любви на весь город

На медиафасаде "Казань Арена" шестерым влюбленным разрешат признаться в своих чувствах на весь город, для этого они должны выиграть конкурса от самого стадиона. Об этом сообщили организаторы. Ролик с признанием будет транслироваться на медиафасаде стадиона в День святого Валентина, 14 февраля.

Заявки на конкурс под названием "Kazan Arena Valentine’s Day" необходимо присылать до 28 января на адрес info@kazanarena.com, видео должно быть беззвучным, не превышать 15 секунд, и в нем должна быть отражена идея романтического признания в любви.

В финале окажутся шесть победителей, которые примут участие в профессиональной съемке на "Казань Арене".