СМИ: регионам могут запретить тратить штрафы за нарушение ПДД

Министерство транспорта РФ хочет лишить регионы возможности тратить по своему усмотрению штрафы, которые собрали за ПДД. Если соответствующее предложение одобрят, то деньги будут направлять в дорожные фонды регионов, они пойдут на ремонт и содержание дорог, пишут «Известия».

- Сейчас эти деньги идут в бюджет субъекта, а регион может отправить их в дорожный фонд или распорядиться средствами по своему усмотрению, - говорится в сообщении.

В ведомстве полагают, что такие поправки в бюджетный кодекс РФ будут способствовать повышению безопасности на дорогах. Планируется, что новый порядок вступит в силу с 1 января 2019 года.

Кстати, в 2016 году регионы получили 60 млрд рублей штрафов за нарушение ПДД.