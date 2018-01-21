Президент международной федерации плавания откроет в Дербышках бассейн

Президент международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглионе примет участие в открытии крытого плавательного бассейна в казанском жилом массиве Дербышки и в поселке городского типа Балтаси. Об этом сообщается на сайте президента РТ.

Торжественное открытие состоится в пятницу, 26 января. Отмечается, что в режиме видеоконференции примут участие президент FINA Хулио Маглионе и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что новый бассейн в поселке Дербышки (ул.Тополевая, 2а) будет называться «Ракета». Это название набрало наибольшее число голосов во время конкурса. На возведение бассейна было выделено 110,55 млн рублей. Одновременно в бассейне смогут находиться 44 человека, планируется, что в сутки его будут посещать около 600 человек.

По проекту, в состав объекта будут входить плавательный бассейн для взрослых с чашей 25 на 8,5 м, детский бассейн с чашей 10 на 6 м, а также группа помещений общего назначения и помещение для обслуживания инвалидов (раздевалка, санузел).