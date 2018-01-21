Федеральные трассы в Чувашии и Марий Эл перешли под контроль Казани

Несколько федеральных трасс в Чувашии и Марий Эл с 20 января перешли под контроль «Волго-Вятскуправтодора», центр которого находится в Казани. Об этом сообщает пресс-служба дорожного агенства.

Речь идет об участках трассы М-7 «Волга» (Москва-Уфа), дороги Р-176 «Вятка» (Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар), А-151 (Цивильск — Ульяновск).

Отмечается, что теперь под управлением дорожного агенства будет находиться 1918,762 км дорог.

Напомним, в 2017 году в Татарстане было отремонтировано более 121 км дорог, в том числе 13 км — капитально. Одно из главных событий уходящего года стало завершение реконструкции двух участков дороги М-7 «Волга» (888 км — 901 км, 941+000 км — 957+400 км). На этих участках установили почти 35 км металлического барьерного ограждения, 1600 сигнальных столбиков, 600 дорожных знаков.