В Казани подросток украл из ТЦ сто пригласительных в кинотеатр на 18 тысяч рублей

В Казани в торговом центре "Сувар Плаза" 17-летний подросток украл 100 подарочных сертификатов на бесплатное посещение кинотеатра стоимостью около 18 тысяч рублей, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, преступление случилось около 3 часов ночи в ТЦ "Сувар Плаза".

- Преступление было снято на видеокамеру, 17 января подозреваемый был задержан, - сообщили ProKazan.ru.

Подросток раскаялся в совершении преступления, сертификатов у него пока найдено не было. Сейчас продолжается проверка этого преступления.

Отметим, что после задержания в торговом центре "Ривьера" подросток вместе с другом сбежали из отдела полиции, после подозреваемого задержали уже дома.