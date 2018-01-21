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Лебедь-уборщик из Казани попал в Instagram американской телеведущей Эллен

Лебедь-уборщик из Казани попал в Instagram американской телеведущей Эллен
16+
Фото: скриншот видео

Популярная американская телеведущая Эллен Ли Дедженерес в своем Instagram опубликовала видео лебедя, убирающего мусор из озера Кабан.

За 9 часов видео посмотрели более 3 млн пользователей.

- Посмотрите, как этот лебедь собирает мусор. Очевидно, что у других видов на этой прекрасной планете больше уважения к природе, - написала телеведущая.

Напомним, в марте 2017 года сняли на видео, как лебедь самостоятельно убирает мусор на озере Кабан. Как можно заметить на записи, стоящий на месте лебедь клювом цеплял мусор, после чего откидывал его назад. Как пошутили тогда пользователи Сети, птица оказалась чистоплотнее людей, попытавшись навести порядок в озере, в котором живет.

Люция Кашапова, 22.01.2018, 11:58
Тэги: Интернет
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Комментарии

Горожанин22 января 2018, 12:25
Когда птица умнее, чем люди
27
31
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Горожанин22 января 2018, 12:30
Какой он уборщик выдумки-просто пищу ищет есть то хочется а что он там поест сотни уток -он об уборке и понятия не имеет выдумки
Лучший комментарий
14
32
Согласны с автором?
Ильнур Рамазанов22 января 2018, 12:32
Потом напишут, что эта Эллен пытается разрушить наши скрепы.
8
21
Согласны с автором?
да ну22 января 2018, 12:33
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
Потом напишут, что эта Эллен пытается разрушить наши скрепы.
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и ее ребята
1
4
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 14:03
Самый центр города превратили в помойку! Кошмар!
2
15
Согласны с автором?
Вредный22 января 2018, 14:17
Одно' известное ''американское издание (про экс депутата велосипедиста) , теперь одна ''известная'' американская ведущая. Что с Проказан случилось? Кто их, кроме вас знает? Чудо епт.
1
6
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Вредный22 января 2018, 14:26
В ответ на комментарий пользователя
Самый центр города превратили в помойку! Кошмар!
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А вы то, там были хоть? Или селфи, этой птички с фантиком в клювике увидели?
2
3
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Горожанин22 января 2018, 14:28
Надо, ей скинуть фото медведя в ушанке, на Баумана. Что она на это, напишет.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин22 января 2018, 14:29
В ответ на комментарий пользователя
Одно' известное ''американское издание (про экс депутата велосипедиста) , теперь одна ''известная'' американская ведущая. Что с Проказан случилось? Кто их, кроме вас знает? Чудо епт.
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Она реально известная, у нее 50 миллионов подписчиков в Инсте. И если вы дальше своего носа не интересуетесь ничем и никого не знаете, то это ваши проблемы.
3
2
Согласны с автором?
Вредный22 января 2018, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
Она реально известная, у нее 50 миллионов подписчиков в Инсте. И если вы дальше своего носа не интересуетесь ничем и никого не знаете, то это ваши проблемы.
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:-D Да ладно, нашёл чем хвалиться,''девушкой, на коммутаторе '', яйцеголовый :-D
1
3
Согласны с автором?
Димас люблюпивас22 января 2018, 15:08
В ответ на комментарий пользователя
Она реально известная, у нее 50 миллионов подписчиков в Инсте. И если вы дальше своего носа не интересуетесь ничем и никого не знаете, то это ваши проблемы.
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А Селены Гомез 125 млн.подписчиков. Так, что, ваша даже не в топе. А на первом -Ким Кардашьян. Вот, где известность.
1
2
Согласны с автором?
МуМу22 января 2018, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
А Селены Гомез 125 млн.подписчиков. Так, что, ваша даже не в топе. А на первом -Ким Кардашьян. Вот, где известность.
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ога, жоппа как у бегемота
0
0
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Горожанин22 января 2018, 15:32
В ответ на комментарий пользователя
ога, жоппа как у бегемота
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Эх,поесть гороха и выпить компота.
0
1
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СЭР!22 января 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Когда птица умнее, чем люди
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Когда лебедь умнее чиновников!
1
2
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деревенщина22 января 2018, 16:16
В ответ на комментарий пользователя
Какой он уборщик выдумки-просто пищу ищет есть то хочется а что он там поест сотни уток -он об уборке и понятия не имеет выдумки
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Утки всё сожрут, а лебедям не дают ничего.
0
1
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Горожанин22 января 2018, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
Какой он уборщик выдумки-просто пищу ищет есть то хочется а что он там поест сотни уток -он об уборке и понятия не имеет выдумки
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Птицы вьют гнезда это природное и убирать гнезда они тоже привыкли от мусора и всякого хлама... Видимо он счел что там этому мусору не место. Ты - гордо носящий звание ЧЕЛОВЕК настолько гордишься этим что и допустить не можешь мысли что какие-то там четвероногие и летающие могут иметь мозги, размышлять и иногда поступать как люди.
0
2
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Горожанин22 января 2018, 17:24
В ответ на комментарий пользователя
А Селены Гомез 125 млн.подписчиков. Так, что, ваша даже не в топе. А на первом -Ким Кардашьян. Вот, где известность.
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А впереди них Бузова и она тоже может репостнуть видео с лебедем если не уже.
0
0
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Горожанин22 января 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя Ильнур Рамазанов
Потом напишут, что эта Эллен пытается разрушить наши скрепы.
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...и все кто опубликовали новость о лебеде. Скажут что насорили митингующие после митинга, а лебедь какого-то единоросса пока гулял мимо, начал убирать, а его хозяин в это время кормил всех плавающих уточек и мимо гулявших бездомных собачек. А также всех замерших и голодных сирот и бомжей кормил горячим супом и даже не вызвал репортеров чтобы зафиксировать акт милосердия потому что он также еще и невероятно скромный и не любит популизма, но верит что наша страна станет самой первой по всем фронтам экономики и верит что только единая россия сможет нас весьти в тот самый незабвенный мир справедливого общества и благополуной жизни какой никогда наша страна и не видывала!!!!!
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