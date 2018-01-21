Обзор тендеров: ВИП-зал для сотрудников «Газпрома» и тестирование 5G-сети в Иннополисе

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые интересные тендеры недели

ВИП-залы для сотрудников "Газпрома"

"Дочка" российского газового монополиста — ООО «Газпром Трансгаз Казань» — разместил тендер на оказание услуг ВИП-зала в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Цена вопроса - полмиллиона рублей.

Сотрудникам компании будут доступны индивидуальные подъезд и парковка на территории аэропорта, регистрация пассажира и багажа, а такж прохождение предполетных формальностей отдельно от остальной массы пассажиров. К тому же на борт самолета их доставят на комфортабельном авто. Стоимость обслуживания одного пассажира "всего" 16 тысяч рублей.

Кто именно и как часто будет пользоваться ВИП-залом Пулково до конца 2018 года - неизвестно.

Районные власти защищают себя вооруженной охраной

Совет Менделеевского муниципального района разместил тендер на оказание услуг по вооруженной охране своего административного здания. Два вооруженных охранника должны охранять чиновников с 8 утра до 17 часов в промежуток с 1 января по 31 декабря 2018 года. Примечательно, что целый месяц их будут охранять задним числом, так как деньги выделят на год, а победителя аукциона выберут лишь 2 февраля.

Тем временем, после резонансных нападений на школьников в двух регионах страны казанцы задаются вопросом, почему их детей охраняют бабушки-вахтерши, а не вооруженные охранники? И не находят пока ответа. Судя по тендеру услуги вооруженной охраны обошлись бы всего в 200 тысяч рублей в год.

В Иннополисе протестируют 5G-Интернет

В "умном городе" организуют тестовую зону широкополосного беспроводного интернета с элементами 5G. Зона покрытия, правда, не вся территория Иннополиса, а лишь его определенная часть. Новое поколение связи не будет работать на старой инфраструктуре, поэтому операторам предстоит построить новую. Тестировать сверхскоростной мобильный интернет будут в течение года, а испытания начнутся уже 1 марта.

Как 5G изменит нашу жизнь? Во-первых, беспилотные автомобили станут безопаснее, так как не будет задержек сигнала, врачи смогут оказывать помощь пациентам и даже проводить операции на расстоянии (так называемая телемедицина), смотреть фильмы можно будет с разрешением 4К и даже 8К.