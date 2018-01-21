Казанец стал абсолютным рекордсменом «Народного контроля», отправив 689 жалоб

Порядка 40 процентов уведомлений от жителей Казани касаются благоустройства, четверть — ремонта дорог, более 10 процентов — организации дорожного движения

В Казани пользователь "Народного контроля" с никнеймом Олег Б. стал абсолютным рекордсменом сервиса, отправив в 2017 году 689 заявок. Об этом сегодня рассказала начальник управления контроля муниципальной деятельности и реализации антикоррупционной политики исполнительного комитета города Казани Елена Тощева.

На втором месте по количеству заявок пользователь Тимур У. (639), на третьем Андрей А. (613 заявок). Их заявки касались проблем во всех районах города.

В прошлом году казанцы обращались в "Народный контроль" в восемь раз больше, чем в 2016 году. В прошлом году поступило 22 тысячи уведомлений, из которых было решено около 16 тысяч. В 2016 году количество решенных заявок было меньше на три процента.

Порядка 40 процентов уведомлений от жителей Казани касаются благоустройства, четверть — ремонта дорог, более 10 процентов — организации дорожного движения.

Напомним, в 2015 году появилось мобильное приложение "Народный контроль РТ" для Android и iOS.