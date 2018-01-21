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Казанец стал абсолютным рекордсменом «Народного контроля», отправив 689 жалоб

Казанец стал абсолютным рекордсменом "Народного контроля", отправив 689 жалоб
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Порядка 40 процентов уведомлений от жителей Казани касаются благоустройства, четверть — ремонта дорог, более 10 процентов — организации дорожного движения

В Казани пользователь "Народного контроля" с никнеймом Олег Б. стал абсолютным рекордсменом сервиса, отправив в 2017 году 689 заявок. Об этом сегодня рассказала начальник управления контроля муниципальной деятельности и реализации антикоррупционной политики исполнительного комитета города Казани Елена Тощева.

На втором месте по количеству заявок пользователь Тимур У. (639), на третьем Андрей А. (613 заявок). Их заявки касались проблем во всех районах города. 

В прошлом году казанцы обращались в "Народный контроль" в восемь раз больше, чем в 2016 году. В прошлом году поступило 22 тысячи уведомлений, из которых было решено около 16 тысяч. В 2016 году количество решенных заявок было меньше на три процента.

Порядка 40 процентов уведомлений от жителей Казани касаются благоустройства, четверть — ремонта дорог, более 10 процентов — организации дорожного движения.

Напомним, в 2015 году появилось мобильное приложение "Народный контроль РТ" для Android и iOS.

N. Vildanov, 22.01.2018, 09:32
Тэги: Казанцы
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Комментарии

122 января 2018, 09:40
Поконкретнее фио и фото героев?
6
2
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин22 января 2018, 09:55
Если касается благоустройства, дорог и организации дорожного движения, то МОЛОДЦЫ! Пусть исполком не раслабляется
1
5
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222 января 2018, 09:58
Данные люди являются либо сотрудниками администрацций или исполкома, ну или других ведомств.
4
0
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Анвар22 января 2018, 10:05
Молодцы.
0
3
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Горожанин22 января 2018, 10:14
В ответ на комментарий пользователя
Вот и главный дятел(стукач) нарисовался.Только мочить
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ты дебил?
0
1
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Горожанин22 января 2018, 10:15
Нужно написать что выполнено по обращениям,а ге кто обратился имена чиновников выполнивших или не выполневших обращения.
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Горожанин22 января 2018, 10:16
В ответ на комментарий пользователя
Вот и главный дятел(стукач) нарисовался.Только мочить
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''Крышу '' свою почини.Течёт конкретно, у тебя.
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Горожанин22 января 2018, 10:16
Молодцы! Иногда просматриваю "Народный контроль" на госуслугах, Там люди до любой рекламки на столбе или заборе, до мусора, дыры в асфальте или орфографический ошибки докапываются, не ленятся и пишут новые и новые обращения. Не важно обычный это гражданин или специальный сотрудник, даже из таких мелочей облик города складывается.
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Горожанин22 января 2018, 10:18
В ответ на комментарий пользователя
Нужно написать что выполнено по обращениям,а ге кто обратился имена чиновников выполнивших или не выполневших обращения.
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Так там всегда и расписывают что и каким ведомством было выполнено.
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