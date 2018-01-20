105 миллионов: АСВ выставило на торги имущество «Булгар банка», обанкротившегося год назад

Всего выставлено 10 лотов, среди которых - пять автомобилей, четыре нежилых помещения в Казани и один магазин в Азнакаево

Агентство по страхованию вкладов как конкурсный управляющий «Булгар банка» объявило о проведении торгов по продаже его имущества на сумму чуть более 105 миллионов рублей.

Согласно сообщению, которое опубликовал «Коммерсантъ», всего выставлено 10 лотов:

1. Казань. Улица Туфана Миннуллина, д. 8а, 1 этаж. Нежилые помещения 335,4 м 292,7 квадратных метра. Сумма - 55 075 396 рублей.

2. Казань. Улица Восстания, д. 58, 1 этаж. Нежилое помещение 79,9 квадратных метра. Сумма - 8 583 218 рублей.

3. Казань. Улица Кулахметова, д. 17, корп. 4, пом. 1001, 1 этаж. Нежилое помещение 147,9 квадратных метра. Сумма - 14 485 878,58 рублей.

4. Казань. Улица Чистопольская, д. 77/2, пом. 107-110, 1 этаж. Нежилое помещение - 102,1 квадратных метра. Сумма - 11 349 594 рублей.

5. Азнакаево, ул. Радужная, д. 1, 1 этаж. Магазин 785 квадратных метра. Сумма - 11 860 000 рублей.

6. BMW 528i xDrive, черный, 2013, 53 140 км, 2.0 АТ (245 л. с.), бензин, полный. Город Видное. Сумма - 2 400 000 рублей.

7. Toyota Camry, белый, 2011, 89 559 км, 2.4 АТ (167 л. с.), бензин, передний. Город Видное. Сумма - 780 000 рублей.

8. Hyundai Solaris, серебристый, 2015, 44 857 км, 1.4 МТ (107 л. с.), бензин, передний. Город Казань. Сумма - 514 295 рублей.

9. Hyundai Solaris, серебристый, 2015, 47 534 км, 1.4 МТ (107 л. с.). Город Казань. Сумма - 514 495 рублей.

10. Hyundai Solaris, серебристый, 2015, 47 600 км, 1.4 МТ (107 л. с.). Город Казань. Сумма - 514 295 рублей.

Прием заявок и предложений о цене приобретения имущества финансовой организации на участие в первых Торгах начинается 24 января 2018 года в 00.00. Торги будут проведены 7 марта в 14.00.

Напомним, 2 марта 2017 года Центральный банк России объявил «Булгар банк» банкротом по итогам проверки временной администрации. Активы «Булгар банка» на отчетную дату составляли 1,38 млрд рублей, в то время как проверка выявила только 641 млн рублей.