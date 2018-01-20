Казань за неделю: масштабный блэкаут, прорубь в виде полумесяца на Крещение и Путин

Редакция ProKazan.ru подводит итоги недели, рассказывая о самых важных новостях

5 лет тюрьмы: ProKazan добился наказания за отнятую квартиру у 80-летней бабушки из Казани

16 января, была поставлена точка в истории об обмане 81-летней Елизаветы Дмитриевой из Казани, у которой обманом отняли квартиру. Портал ProKazan.ru занимался этой темой целый год. В итоге суд приговорил обвиняемого Абузара Нафигина к 5 годам тюрьмы в колонии, без штрафа или конфискации.

Напомним, история Елизаветы Дмитриевой по своей наглости и безнаказанности потрясла всю страну. Год назад бабушка пропала сразу после продажи своей однокомнатной квартиры на улице Декабристов. Первым тревогу стал бить казанский активист Денис Кириллов. Он обратился в редакцию ProKazan.ru с сообщением: старушка исчезла, а в ее квартире неизвестные делают ремонт.

В блэкауте в Казани, оставившем без света около 100 тысяч людей, обвинили бурильщиков

Вероятной причиной масштабного отключения электричества в Казани 15 января стали действия рабочих некоей строительной организации, проводивших буровые работы, об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Сетевая компания". Напомним, в результате инцидента без электричества остались около 100 тысяч человек в Приволжском, Советском и частично в Вахитовском районах города.

Отказывающимся съезжать жителям Мергасовского дома исполком Казани предлагает переговоры

Исполком предложил жителям Мергасовского дома, которые отказываются съезжать в "Салават Купере", сесть за стол переговоров. Вопрос о возможном возвращении жителей обратно даже не рассматривается, однако вполне возможно, людям будет предложена альтернатива.

- Либо будет предложено другое жилье, либо выкупная стоимость по оценке, либо мы оставляем то жилье, которое сейчас предлагается. В любом случае будет расселение. По закону в случае если дом признан подлежащим капремонту и реконструкции, граждан должны временно отселить. Если он признан аварийным, то мы должны полностью отселить людей. Потому что неизвестно, какое назначение объекта будет после реконструкции. Вполне возможно, что это будет нежилое помещение, - пояснила представитель исполкома.

В Казани студентам пообещали прибавить балл на экзамене за посещение встречи с Путиным

В Казани студентам КНИТУ-КАИ обещают прибавить балл к оценке на экзамене за посещение встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая была приурочена к Дню студенчества. Позже представитель вуза сообщил, что ни о каком добавлении или уменьшении баллов на экзамене за участие во встрече с Путиным не может быть и речи, так как "оценки студенты получают только за знания".

В итоге через некоторое время в КНИТУ-КАИ извинились перед студентами за ошибочные сообщения об обязательной явке. В вузе отметили, что никого из студентов не принуждают идти на празднование дня студенчества. При этом, по данным начальника управления внеучебной работы КНИТУ-КАИ Ирины Халитовой, на сегодняшний день желающих попасть на мероприятие студентов оказалось даже больше, чем планировалось.

Татарский певец вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение

Зульфат Зиннуров вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение. Пост певца в Instagram набрал более 3 тысяч лайков, а в комментариях развернулась дискуссия по поводу того, могут ли мусульмане принимать участие в религиозных обрядах православных христиан.