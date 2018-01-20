Американские СМИ рассказали о велосипедной «кругосветке» экс-депутата из Казани

Напомним, велоактивист Ильдус Янышев отправился на велосипеде в кругосветное путешествие весной 2017 года

Американское издание Flagerlive рассказало о казанце Ильдусе Янышеве, который в прошлом году отправился в круглосветное путешествие на велосипеде и сейчас находится в США. Янышев рассказал журналистам о Татарстане, целях своей поездки и показал видео о том, как он путешествует.

- Либо из-за амбициозного характера проекта, либо из-за того, что некоторые вещи теряются в переводе, может быть трудно понять всю совокупность его целей, которые он суммировал на своем веб-сайте в этом английском переводе: «В XXI веке человечество столкнулись с рядом проблем, вызванных напряженностью в международных отношениях, отсутствием взаимопонимания между людьми разных национальностей и религий. Такие глобальные проблемы, как сохранение окружающей среды, социальная стратификация и ухудшение физического и психического здоровья населения, значительно ухудшились в большинстве стран мира. Проект «Глобальный велопробег мира и доброй воли» направлен на то, чтобы показать некоторые новые возможности для решать неотложные проблемы человечества и окружающей среды, - написало СМИ.

Напомним, казанский велоактивист Ильдус Янышев, в прошлом депутат Казанской городской думы, отправился на велосипеде в кругосветное путешествие весной прошлого года.

- Пять лет тому назад, совершая велотур из Праги до Парижа я лишь краешком души мечтал объехать весь мир на велосипеде, - рассказывал порталу ProKazan.ru осенью 2017 года Янышев. - Но очень часто мы откладываем свою мечту на неопределенный срок, обмениваем на богатство или власть, комфорт, не хотим за нее бороться и чем либо жертвовать. За мечту надо бороться и, очень часто, с самим собой.

Советуем прочитать материал о том, в котором Ильдус Янышев рассказывает о своей кругосветке: о ее старте и впечатлениях от Европы и США.



К примеру, о таких интересных заправках для велосипедов в Голландии.



