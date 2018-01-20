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Американские СМИ рассказали о велосипедной «кругосветке» экс-депутата из Казани

Американские СМИ рассказали о велосипедной "кругосветке" экс-депутата из Казани
16+
Фото: flaglerlive.com
Напомним, велоактивист Ильдус Янышев отправился на велосипеде в кругосветное путешествие весной 2017 года

Американское издание Flagerlive рассказало о казанце Ильдусе Янышеве, который в прошлом году отправился в круглосветное путешествие на велосипеде и сейчас находится в США. Янышев рассказал журналистам о Татарстане, целях своей поездки и показал видео о том, как он путешествует. 

- Либо из-за амбициозного характера проекта, либо из-за того, что некоторые вещи теряются в переводе, может быть трудно понять всю совокупность его целей, которые он суммировал на своем веб-сайте в этом английском переводе: «В XXI веке человечество столкнулись с рядом проблем, вызванных напряженностью в международных отношениях, отсутствием взаимопонимания между людьми разных национальностей и религий. Такие глобальные проблемы, как сохранение окружающей среды, социальная стратификация и ухудшение физического и психического здоровья населения, значительно ухудшились в большинстве стран мира. Проект «Глобальный велопробег мира и доброй воли» направлен на то, чтобы показать некоторые новые возможности для решать неотложные проблемы человечества и окружающей среды, - написало СМИ.

Напомним, казанский велоактивист Ильдус Янышев, в прошлом депутат Казанской городской думы, отправился на велосипеде в кругосветное путешествие весной прошлого года. 

- Пять лет тому назад, совершая велотур из Праги до Парижа я лишь краешком души мечтал объехать весь мир на велосипеде, - рассказывал порталу ProKazan.ru осенью 2017 года Янышев. - Но очень часто мы откладываем свою мечту на неопределенный срок, обмениваем на богатство или власть, комфорт, не хотим за нее бороться и чем либо жертвовать. За мечту надо бороться и, очень часто, с самим собой.

Советуем прочитать материал о том, в котором Ильдус Янышев рассказывает о своей кругосветке: о ее старте и впечатлениях от Европы и США.

К примеру, о таких интересных заправках для велосипедов в Голландии.

ProKazan.ru, 21.01.2018, 11:45
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин21 января 2018, 12:31
Были бы у меня деньги я бы ещё и не такое замутил. А то что он на народные деньги куда-то там и че то там делает, для своего удовольствия, то об этом не нам надо сообщать, а следственному комитету. Я так понимаю был человек-никто. Стал депутатом, может быть честным(
5
16
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Горожанин21 января 2018, 12:33
Он же сам признаётся что обменял мечту на богатство и власть, а ведь должен же был служить народу.
3
13
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Горожанин21 января 2018, 12:41
Это конечно все хорошо и правильно.но при одном условии.когда есть деньги.
0
11
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Горожанин21 января 2018, 12:50
Наворовал, теперь путешествует. "Панторез по-жизни". Мелкий "удащливый".
Лучший комментарий
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22
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Горожанин21 января 2018, 13:13
В мире уже есть настоящие кругосветные путешественники, которые и рекорды ставили и в политику не лезли. А этот, чистый популист, на известных проблемах решил пропиариться. Как он, может решить проблему в международных.отношениях? Он что, Иисус? Он обыкновенный, бывший депутатишко Ильдус.Который ничего полезного на месте ''работы'' не сделал, даже.''одним хлебом, народ.не накормил ''.
0
15
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Горожанин21 января 2018, 13:23
Были бы деньги можно и на самокате вокруг света! Или на роликах!
1
6
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Горожанин21 января 2018, 13:28
В ответ на комментарий пользователя
Были бы деньги можно и на самокате вокруг света! Или на роликах!
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Да ты просто ох..еешь ты что! Если у тебя будут деньги, ты ходить разучишься :-D:-D
0
6
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Горожанин21 января 2018, 13:31
До америки на велике не доедешь , сжульничал поди на вертолете пролетел пару км
0
12
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Горожанин21 января 2018, 13:55
Даунов хватает У нас Катился ну и катись
0
3
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Димас люблю пивас21 января 2018, 14:04
А я бы на четвереньках прошёл, если воровал как депутаты:-D
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горожанин21 января 2018, 14:30
А по-пластунски не пробывал вокруг света. Сразу в книгу Г. попадешь.
1
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Горожанин21 января 2018, 15:18
Снйчас его там завербуют, печенками накормят, приедет и будет тут воду мутить про демократию,
2
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Горожанин21 января 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
А по-пластунски не пробывал вокруг света. Сразу в книгу Г. попадешь.
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Книга Г. говоришь? Ему туда, можно и без достижений.
0
3
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Горожанин21 января 2018, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
В мире уже есть настоящие кругосветные путешественники, которые и рекорды ставили и в политику не лезли. А этот, чистый популист, на известных проблемах решил пропиариться. Как он, может решить проблему в международных.отношениях? Он что, Иисус? Он обыкновенный, бывший депутатишко Ильдус.Который ничего полезного на месте ''работы'' не сделал, даже.''одним хлебом, народ.не накормил ''.
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Захотел-поехал. Почему вы думаете, что все люди в жизни имеют какой-то умысел? Живет как хочет. Имеет право.
5
2
Согласны с автором?
Вредный21 января 2018, 16:13
В ответ на комментарий пользователя
Захотел-поехал. Почему вы думаете, что все люди в жизни имеют какой-то умысел? Живет как хочет. Имеет право.
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Так пусть молча и дует,
2
7
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Горожанин21 января 2018, 19:07
В ответ на комментарий пользователя
Так пусть молча и дует,
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Так он молча и дует.. Эту инфу США дали.
0
1
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Горожанин21 января 2018, 19:20
Молодец. В составе "Контр" охранным бизнесом занимался, магазины "Безопасность" держал. Машины тюнинговал и ремонтировал . Что плохого то? Заработал и ездит куда хочет! Незачем завидовать.
1
1
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Вредный21 января 2018, 21:45
В ответ на комментарий пользователя
Так он молча и дует.. Эту инфу США дали.
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Вы, попробуйте это издание Flagerlive найдите. Х.з.вообще кто.это такие.
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Вредный21 января 2018, 21:48
В ответ на комментарий пользователя
Молодец. В составе "Контр" охранным бизнесом занимался, магазины "Безопасность" держал. Машины тюнинговал и ремонтировал . Что плохого то? Заработал и ездит куда хочет! Незачем завидовать.
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Так о том и речь.Пусть, нам то зачем об.этом частном лице знать? Его никто, кроме вас не знает. Вот вы, поедите куда нибудь.или я. Вот накуя это, читателям знать.? Он что, Киркоров, Лепс или благодетель какой?
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