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В Казани мужчина 3 месяца воровал по ночам из «Агропарка» ананасы, киви, мандарины и чай

В Казани мужчина 3 месяца воровал по ночам из "Агропарка" ананасы, киви, мандарины и чай
16+
Фото: портал ProKazan.ru

В Казани будут судить мужчину, который в период с апреля по июнь 2017 года воровал из "Агропарка" овощи, фрукты, сухофрукты и чай. Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда Казани, он причинил ущерб на сумму почти в миллион рублей.

Мужчина воровал еду со складских помещений преимущественно по ночам, для этого он заранее подобрал ключи. 

- В несколько заходов он похитил фрукты (ананас, груши, киви, мандарины, яблоки, апельсины, виноград, гранат, грейпфрут) в размере более 5 800 кг, овощи (томаты, капусту, картофель, морковь, огурцы) в общем размере более 10 800 кг, грецкий орех в объеме 100 кг, урюк в объеме 80 кг, финики в размере 36 кг., а также цейлонский чай разного вида в объеме 1025 гр, - рассказали в пресс-службе суда.

В итоге все это он поместил в три грузовых автомобиля и ждал времени, чтобы вывести их и продать, но полицейские вовремя его задержали. Судебное заседание состоится в четверг, 25 января. 

Напомним, 1 января мы писали о том, что в Казани был задержан 26-летний парень, подозреваемый в совершении серии разбойных нападений на магазины.

ProKazan.ru, 21.01.2018, 11:30
Тэги: Деньги
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Комментарии

Нечто21 января 2018, 11:43
Голод не тетка! Уже еду воровать начали)))
5
27
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Горожанин21 января 2018, 11:45
Отпустить! Пусть вернёт награбленное и идёт работать!
6
27
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 11:57
"он причинил ущерб на сумму почти в миллион рублей"? Однако..
4
10
Согласны с автором?
герцог21 января 2018, 12:17
О это дивный человек он в волю наслаждался
Схватив зубами ананас на базе он попался
Зачем схватили вы меня я воплощал законы
Где равенство везде царит,где массы свергли троны
Ведь коммунизм где можно всё и кушать ананасы
Там где из труб вино течёт и разных марок квасы
Я просто доказать хотел что к равенству привержен с детства
Скажу вам честно всем друзья,скажу не без кокетства
10
5
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 12:29
Ну и ладно.тут всю страну с народными богатствами разворовали,газ,нефть к рукам прибрали,и никого не судят до сих пор.Мусин уже сколько без суда сидит.а он ведь не урюки воровал,а деньги грузовиками вывез.
Лучший комментарий
6
67
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
Ну и ладно.тут всю страну с народными богатствами разворовали,газ,нефть к рукам прибрали,и никого не судят до сих пор.Мусин уже сколько без суда сидит.а он ведь не урюки воровал,а деньги грузовиками вывез.
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И до сих пор воруют. А сколько из Камчатке и с Сахалине по трубам в Китай ''качают '' недра нашей земли.,никто не знает.
1
36
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Горожанин21 января 2018, 13:06
В ответ на комментарий пользователя
Ну и ладно.тут всю страну с народными богатствами разворовали,газ,нефть к рукам прибрали,и никого не судят до сих пор.Мусин уже сколько без суда сидит.а он ведь не урюки воровал,а деньги грузовиками вывез.
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Мусин уже давно уехал заграницу, поэтому его не показывают. У нас все возможно.
5
24
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 13:17
В ответ на комментарий пользователя
Мусин уже давно уехал заграницу, поэтому его не показывают. У нас все возможно.
Развернуть
Насмотрелся чел телевизора, все кругом воруют и подумал ''а я что, рыжий что ли '':-D
0
25
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 13:31
А теперь анекдот, один француз "ждал времени", потому что времени не было, то есть совсем... Так, все в агропарк, товарищи.
1
2
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 13:37
В ответ на комментарий пользователя
Мусин уже давно уехал заграницу, поэтому его не показывают. У нас все возможно.
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Уехал за границу.
1
2
Согласны с автором?
Димас люблю пивас21 января 2018, 14:02
Братцы! Посоветуйте что мне начать воровать?:-D чтоб не сесть как Мусин?:-D
3
8
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 14:21
Понять и простить...
2
8
Согласны с автором?
иван21 января 2018, 14:42
Это так же , как -директор совхоза машинами к дому гребёт , а свинарка дохлого поросёнка после работы по полю домой бегом тащила, Ему ничего, это же всё ЕГО, . а её - осудить, воровка.
1
10
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
Братцы! Посоветуйте что мне начать воровать?:-D чтоб не сесть как Мусин?:-D
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Нефть, сядешь как Ходорковский.
3
4
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 15:22
Гурман млять.Поклонник здоровой пищи.Не мясо, не картошку, не лук.
3
5
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 16:10
Запутался мужик. Зачем кидать камнями? Может влюбился, а на "весь мир к ногам" денег нет. Одни носки были, и те конфисковали из-за рисунка.
1
5
Согласны с автором?
Вредный21 января 2018, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
Запутался мужик. Зачем кидать камнями? Может влюбился, а на "весь мир к ногам" денег нет. Одни носки были, и те конфисковали из-за рисунка.
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Ага, запутался. В ананасах и киви.
2
5
Согласны с автором?
ага21 января 2018, 16:36
С апреля по июнь три грузовика утрамбовывал и никого это не смутило? Потом, за это время часть фруктов стухнуть должна была.
0
11
Согласны с автором?
бабай21 января 2018, 16:54
Наворовал наверно на 1000руб остальное приписали
0
9
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 17:29
4месяца воровал и складывал в грузовик???? Там на выходе бражка должна была выйти. А хозяева точек не видели что-ли как тает их товар? Странно как-то. Или фрукты-овощи бальзамированные, что не испортились, либо всю недостачу слили.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 19:01
В ответ на комментарий пользователя
Братцы! Посоветуйте что мне начать воровать?:-D чтоб не сесть как Мусин?:-D
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Хватал он ананасы, не отходя от кассы,
2
1
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
Ага, запутался. В ананасах и киви.
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А некоторых называют предпринимателями.
0
1
Согласны с автором?
Петр21 января 2018, 20:00
0
0
Согласны с автором?
Горожанин21 января 2018, 21:04
В ответ на комментарий пользователя
Запутался мужик. Зачем кидать камнями? Может влюбился, а на "весь мир к ногам" денег нет. Одни носки были, и те конфисковали из-за рисунка.
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"Одни носки были, и те конфисковали из-за рисунка"
:-D:-D:-D
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