В Казани мужчина 3 месяца воровал по ночам из «Агропарка» ананасы, киви, мандарины и чай

В Казани будут судить мужчину, который в период с апреля по июнь 2017 года воровал из "Агропарка" овощи, фрукты, сухофрукты и чай. Как сообщили в пресс-службе Советского районного суда Казани, он причинил ущерб на сумму почти в миллион рублей.

Мужчина воровал еду со складских помещений преимущественно по ночам, для этого он заранее подобрал ключи.

- В несколько заходов он похитил фрукты (ананас, груши, киви, мандарины, яблоки, апельсины, виноград, гранат, грейпфрут) в размере более 5 800 кг, овощи (томаты, капусту, картофель, морковь, огурцы) в общем размере более 10 800 кг, грецкий орех в объеме 100 кг, урюк в объеме 80 кг, финики в размере 36 кг., а также цейлонский чай разного вида в объеме 1025 гр, - рассказали в пресс-службе суда.

В итоге все это он поместил в три грузовых автомобиля и ждал времени, чтобы вывести их и продать, но полицейские вовремя его задержали. Судебное заседание состоится в четверг, 25 января.

Напомним, 1 января мы писали о том, что в Казани был задержан 26-летний парень, подозреваемый в совершении серии разбойных нападений на магазины.