Голосование на ProKazan.ru: большинство казанцев не стали купаться в купелях на Крещение

Большинство читателей ProKazan.ru не собирались купаться в купелях на Крещение. Об этом свидетельствуют данные голосования на нашем сайте. Проголосовать можно было под каждой новостью на портале.

Так, 58% казанцев не купались в купелях, 17 человек все-таки искупались, а 4 человека на момент голосования еще не решили.

Отметим, по данным МЧС РТ, всего 19 января в крещенских купаниях в Татарстане приняли участие более 11 тыс человек.

Сейчас портал ProKazan.ru запустил голосование о том, нужно ли изучать татарский язык в детском саду.