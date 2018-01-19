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В Казани инженера приговорили к 7 годам колонии за помощь террористам

В Казани инженера приговорили к 7 годам колонии за помощь террористам
16+
Фото: ProKazan.ru

Накануне Казанский гарнизонный военный суд вынес приговор 30-летнему жителю Казани Рамилю Гатауллину. Его приговорили к 7 годам колонии, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, подсудимый посещал собрания террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России) и планировал стать ее вербовщиком.

- Гатауллина задержали в ходе проведенной в Татарстане силовиками в 2016 году масштабной спецоперации по разоблачению казанской ячейки «Хизб ут-Тахрир». Во время обыска у него дома была найдена литература террористической организации, - говорится в сообщении.

Отметим, недавно на итоговой коллегии МВД РТ глава ведомства Артем Хохорин заявил, что деятельность террористической организации в республике прекращена.

 

Элина Валеева, 20.01.2018, 15:58
Тэги: Суд
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Комментарии

Русский обыватель20 января 2018, 16:14
И не такие признавались!
Вот, например, Туполев после допроса - добровольно признался что он американский шпион и готовил теракты, Бартини - что итальянский и готовил диверсии, Королев - что английский и готовил покушения на политических деятелей страны, Марк Галлай - что немецкий и занимался вредительством а Поликарпов - что польский и что занимался саботажем.
9
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Горожанин20 января 2018, 16:18
а почему судил "Казанский гОрнизонный военный суд"?
Он военным инженером был, чтоли?
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Горожанин20 января 2018, 16:23
Потому что, гОрнизонный военный суд, опиеделил это , как трибунал, и отправил инженера , в штрафную роту, искупать вину кровью!
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5
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Горожанин20 января 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
а почему судил "Казанский гОрнизонный военный суд"?
Он военным инженером был, чтоли?
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Басманный, в последнее время, не справляется.
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4
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Горожанин20 января 2018, 16:24
с сайта "Коммерсанта":
"Гатауллин, имеющий высшее техническое образование, до своего ареста работал в ООО «Газжилсервис» инженером по техническому обслуживанию отопительного оборудования"
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Горожанин20 января 2018, 16:24
Элина, посмотрите как пишется слово гАрнизон. В любом словаре для первоклассников , есть!!!!!
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7
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Горожанин20 января 2018, 16:27
еще с сайта "Коммерсанта":
"Напомним, ранее были осуждены несколько лидеров казанской ячейки организации, в числе которых оказался народный артист Татарстана Азат Адиев. Последний получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальным также назначили длительные сроки."

Проказан, а чего новость не опубликовали о народном артисте Татарстана, оказавшимся террористом? Со свойственными вам "убойными" заголовками :-D
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Горожанин20 января 2018, 16:30
и зачем инженеру Рамилю Гатауллину нужны были все эти подпольные секты? К тому же запрещенными и признанными террористическими.
Ходил бы в мечеть, если уж так к исламу тянется.
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3
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
еще с сайта "Коммерсанта":
"Напомним, ранее были осуждены несколько лидеров казанской ячейки организации, в числе которых оказался народный артист Татарстана Азат Адиев. Последний получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальным также назначили длительные сроки."

Проказан, а чего новость не опубликовали о народном артисте Татарстана, оказавшимся террористом? Со свойственными вам "убойными" заголовками :-D
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только вчера Прокурор РТ Ильдус Нафиков говорил: "экстремистских действий мы не допустим, не только пресечем, но и накажем, действовать будем решительно и гласно"
а вот с гласностью-то, видно, проблемы :-D На местном уровне про народного артиста-террориста замалчивают-с ;-)
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Горожанин20 января 2018, 17:09
В россии опасно быть мусульманином >-(
Ну и много террактов совершила " терроистическая" организация хизбут тахрир? Читай википедию.
Люди, просвещайтесь, преже чем клеймить других , и меньше верьте зомбоящику.
5
6
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Горожанин20 января 2018, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
еще с сайта "Коммерсанта":
"Напомним, ранее были осуждены несколько лидеров казанской ячейки организации, в числе которых оказался народный артист Татарстана Азат Адиев. Последний получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, остальным также назначили длительные сроки."

Проказан, а чего новость не опубликовали о народном артисте Татарстана, оказавшимся террористом? Со свойственными вам "убойными" заголовками :-D
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Еще одна жертва зомбоящика.
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Горожанин20 января 2018, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
Еще одна жертва зомбоящика.
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тот пост я написал. Телевизор не смотрю лет 20.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
В россии опасно быть мусульманином >-(
Ну и много террактов совершила " терроистическая" организация хизбут тахрир? Читай википедию.
Люди, просвещайтесь, преже чем клеймить других , и меньше верьте зомбоящику.
Развернуть
"Читай википедию"
:-D:-D:-D
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Горожанин20 января 2018, 17:29
Люди, мы с вами не знаем всей подноготной этой истории, поэтому не стоит здесь дискутировать. Это не тот случай, когда в споре рождается истина. Если человек действительно посещал какие то собрания запрещённой организации, то его наказали справедливо. Зачем ему это надо было? Думаю, он и сам бы сейчас не объяснил. Вы же сами видите, что в последнее время с мозгами у людей что то происходит неладное.
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3
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Герцог20 января 2018, 17:52
Он террористом оказался
А инженером притворялся
1
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Горожанин20 января 2018, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
Он террористом оказался
А инженером притворялся
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Он террористом оказался,
А инженером притворялся!
Семь лет за это - даже много.
В тюрьму - известная дорога! :-D
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Горожанин20 января 2018, 18:04
Служил Рамилька инженером
Рамилька террористом слыл!
0
1
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Горожанин20 января 2018, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
Люди, мы с вами не знаем всей подноготной этой истории, поэтому не стоит здесь дискутировать. Это не тот случай, когда в споре рождается истина. Если человек действительно посещал какие то собрания запрещённой организации, то его наказали справедливо. Зачем ему это надо было? Думаю, он и сам бы сейчас не объяснил. Вы же сами видите, что в последнее время с мозгами у людей что то происходит неладное.
Развернуть
Ничего себе. Это не террористы, а клуб по интересам прямо-таки собираются, книги читают ...и БАМ колония 7 лет. Кого они взорвали? Васильева и Сердюков ржут брызгая слюной, племянник хитро с прищуром улыбается.
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Любитель носков20 января 2018, 19:25
...небось, при обыске еще и носки с запрещенными рисунками нашли...
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Горожанин20 января 2018, 20:30
Вышинского, который боролся с врагами народа, расстреляли потом. Как оказалось он ,,преступно,, ошибался. А что ждет нынешних Вышинских?
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