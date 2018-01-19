В Казани инженера приговорили к 7 годам колонии за помощь террористам

Накануне Казанский гарнизонный военный суд вынес приговор 30-летнему жителю Казани Рамилю Гатауллину. Его приговорили к 7 годам колонии, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, подсудимый посещал собрания террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России) и планировал стать ее вербовщиком.

- Гатауллина задержали в ходе проведенной в Татарстане силовиками в 2016 году масштабной спецоперации по разоблачению казанской ячейки «Хизб ут-Тахрир». Во время обыска у него дома была найдена литература террористической организации, - говорится в сообщении.

Отметим, недавно на итоговой коллегии МВД РТ глава ведомства Артем Хохорин заявил, что деятельность террористической организации в республике прекращена.