В Татарстане мужчина убил своего знакомого в лифте дома из-за планшета

В Нижнекамске 30-летний мужчина убил своего знакомого в лифте из-за украденного планшета. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Нижнекамскому району.

Убийство произошло сегодня ночью в 00.45.

- В дежурную часть поступило сообщение, что в кабине лифта дома № 10 по улице 30 лет Победы обнаружен труп мужчины со следами побоев. Погибшим оказался 34-летний нижнекамец, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по «горячим следам», им оказался 30-летний мужчина.

Предварительно, мужчины сидели в одной компании друзей и выпивали. Когда потерпевший ушел, то подозреваемый обнаружил, что у него пропал планшет.

- Тогда подозреваемый пошел разбираться к потерпевшему. Он нанес ему множественные удары руками и ногами. От побоев тот скончался на месте, - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.