Соцсети: казанцы готовы платить, чтобы увидеть Путина

В Казани наблюдается ажиотаж вокруг Всероссийского студенческого форума с участием президента России Владимира Путина. Все чаще в соцсетях появляются сообщения о поиске билетов на форум и концерт в «Татнефть Арену», где выступят Юлиана Караулова, «Банд’Эрос» и «Звери».

- Очень хочу Зверей послушать и на Путина вживую посмотреть, но там походу все по большому блату. Если есть у кого лишняя пара проходок, то готов недорого купить, - такое сообщение появилось от анонимного подписчика в одной из групп в соцсети.

Как пишет «Казань24», некоторые из подписчиков скидывали ссылки на сайт «Авито», где продают билеты на предстоящее мероприятие за 2 тыс рублей.

Напомним, ранее в соцсетях появились скриншоты сообщений, в которых студентам обещают прибавить балл к оценке на экзамене за посещение встречи с Путиным. После выяснилось, что замдиректора института по воспитательной работе, приглашая студентов на мероприятие, отправил старостам групп некорректное сообщение, действуя вне своих компетенций и полномочий, не согласовав текст сообщения с руководством института.

Ожидается, что президент России Владимир Путин приедет в Казань 25 января. Планируется, что он выступит с лекцией на Всероссийском студенческом форуме.