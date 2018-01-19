Наверх
Татарский певец вырезал прорубь в виде полумесяца на Крещение
14:34, сегодня66
Президент Татарстана предложил создать курсы для глав районов по разведению скота
17:49, сегодня23
Голосование на ProKazan.ru: большинство казанцев не стали купаться в купелях на Крещение
16:42, сегодня13
В Казани инженера приговорили к 7 годам колонии за помощь террористам
15:58, сегодня20
Найди себя: кем казанцы были в 2017 году?
В Казани родители назвали своих детей Тейя и Иления
15:16, сегодня14
Реклама
Рустам Минниханов поздравил Шаймиева с днем рождения, опубликовав пост в Instagram
13:58, сегодня20
В Татарстане мужчина убил своего знакомого в лифте дома из-за планшета
13:07, сегодня19
Уникальная акция в Казани. Похудеть легко и бесплатно: узнай все причины лишнего веса
Соцсети: казанцы готовы платить, чтобы увидеть Путина
12:07, сегодня37
В Казани сгорел Volkswagen Tiguan совладельца «Галереи вин» 
10:58, сегодня12
Родственника вице-премьера РТ обвинили еще в двух эпизодах с земельными участками
10:07, сегодня13
Предвыборный штаб Путина решил больше не собирать подписи в поддержку своего кандидата
09:31, сегодня15
Сегодня первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев празднует день рождения
08:59, сегодня71
«Игра изначально сложилась не так»: «Ак Барс» на своем льду проиграл «Словану»
08:38, сегодня2
Сегодня в Казани ожидается -14 градусов
07:01, сегодня
«Мисс Татарстан-2018»: читатели ProKazan.ru выбирают самую красивую девушку РТ
17:55, 19.01.201834
Крещенские купели в Татарстане закроют 19 января в 23:00
17:50, 19.01.201827
Прокурор Татарстана предостерег чиновников от поддержки националистов в языковом вопросе
17:32, 19.01.201887
14-летняя участница конкурса «Мисс Татарстан» о кастинге и своих переживаниях
17:28, 19.01.201823
Министр строительства РТ: мы готовы к постройке мусоросжигательного завода
17:16, 19.01.201860
«Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» из Ташкента
16:52, 19.01.20183
В Татарстане спасли деревню, затопленную бобрами
16:25, 19.01.20189
Минобразования РТ после нападений на школы в России: в бюджете Казани нет денег на охрану
16:19, 19.01.201858
В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли вытащить Hyundai, застрявший в снегу после ДТП
15:51, 19.01.201825
Власти Татарстана создадут фонд для работы с обманутыми дольщиками
15:36, 19.01.201811
В Казани скончался мужчина, выпивший много таблеток снотворного
15:10, 19.01.20185
Завтра в Казани ожидается 14 градусов мороза и слабый снег
14:51, 19.01.2018
Стало известно, кто занял место нового министра образования Татарстана в Госсовете
14:27, 19.01.201815
Жители Татарстана и Москвы создали банду, чтобы поставлять контрафактный ботокс из США
14:23, 19.01.201818
Минобразования Татарстана: в детсадах по-прежнем‍у будет изучение татарского языка
13:59, 19.01.201811
В Елабуге восстановили подачу электричества в дома
13:35, 19.01.20182
В Татарстане утвердили размер минимальной зарплаты
13:27, 19.01.201819
В Казани арестовали экс-главу Тукаевского района
12:51, 19.01.201820
СМИ: жители России накопили рекордную сумму денег
12:44, 19.01.201834
В Татарстане целый город попал под отключение электричества
12:10, 19.01.201811
В Татарстане резко упали закупочные цены на молоко
12:06, 19.01.201827
Минниханов поручил изменить абонентскую плату в детсадах Татарстана
12:00, 19.01.201822
В Казани закрыли движение по улице Батурина
11:47, 19.01.20182
В Казани определили могилы "культурного" значения
11:31, 19.01.201817
Раифский монастырь в крещенскую ночь посетили около 2,5 тыс человек
10:58, 19.01.20185
Казанец, купивший в лихие 90-е акции десятка компаний: «Получил доход в... 12 рублей»
10:07, 19.01.201818
В Казани легендарный самолет Ту-144, установленный возле КНИТУ-КАИ, «подсветили»
09:18, 19.01.201819
СМИ: в России появился новый вид телефонных мошенников
08:32, 19.01.20189
Минэкологии РТ: берег Казанки засадят деревьями и кустарниками
08:17, 19.01.201826
Сегодня в Казани будет без осадков и -15 градусов
06:17, 19.01.2018
В Татарстане "восстала" из могилы собака, которую хоронили всем домом
18:19, 18.01.201850
Глава узбекской диаспоры в РТ: «Сгоревший в Казахстане автобус ехал не в Казань»
17:48, 18.01.201817
Следком проверит нападение стаи бродячих собак на детей в центре Казани
17:26, 18.01.201825
В Казани магазин оштрафовали на 800 тыс рублей за продажу «неправильных» носков
17:08, 18.01.201839
Отказывающимся съезжать жителям Мергасовского дома исполком Казани предлагает переговоры
16:58, 18.01.201874
В Казани возбудили дело на мужчину, который мог заразить ВИЧ женщину
16:50, 18.01.201820
Глава Минэкологии РТ посоветовал татарстанцам не покупать моющие средства с фосфором
16:29, 18.01.201830
В КАИ извинились перед студентами за сообщения об обязательной явке на встречу с Путиным
16:15, 18.01.201818
Завтра в Казани ожидается 15 градусов мороза
15:59, 18.01.2018
В Казани открылся предвыборный штаб Владимира Путина
15:44, 18.01.201859
В центре Казани перед зданием Пенсионного фонда появится платная парковка
15:44, 18.01.201832
В Татарстане возбудили дело на врачей, из-за которых после ДТП погибла чиновница
15:24, 18.01.201816
Сгоревший в Казахстане автобус, в котором погибли 52 человека, ехал в Казань
14:55, 18.01.201820
В Казани пьяный постоялец отеля обстрелял радиатор батареи
14:53, 18.01.201817
Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ расторг контракт с казанским клубом
14:32, 18.01.20185
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Соцсети: казанцы готовы платить, чтобы увидеть Путина

Соцсети: казанцы готовы платить, чтобы увидеть Путина
16+
Фото: kremlin.ru

В Казани наблюдается ажиотаж вокруг Всероссийского студенческого форума с участием президента России Владимира Путина. Все чаще в соцсетях появляются сообщения о поиске билетов на форум и концерт в «Татнефть Арену», где выступят Юлиана Караулова, «Банд’Эрос» и «Звери».

- Очень хочу Зверей послушать и на Путина вживую посмотреть, но там походу все по большому блату. Если есть у кого лишняя пара проходок, то готов недорого купить, - такое сообщение появилось от анонимного подписчика в одной из групп в соцсети.

Как пишет «Казань24», некоторые из подписчиков скидывали ссылки на сайт «Авито», где продают билеты на предстоящее мероприятие за 2 тыс рублей.

Напомним, ранее в соцсетях появились скриншоты сообщений, в которых студентам обещают прибавить балл к оценке на экзамене за посещение встречи с Путиным. После выяснилось, что замдиректора института по воспитательной работе, приглашая студентов на мероприятие,  отправил старостам групп некорректное сообщение, действуя вне своих компетенций и полномочий, не согласовав текст сообщения с руководством института.

Ожидается, что президент России Владимир Путин приедет в Казань 25 января. Планируется, что он выступит с лекцией на Всероссийском студенческом форуме. 

Люция Кашапова, 20.01.2018, 12:07
Тэги: Казанцы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин20 января 2018, 12:21
Чтобы увидеть "я устал, я ухожу.
9
30
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
American20 января 2018, 12:43
Вот
Лучший комментарий
0
44
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 12:43
Ажиотаж!? Вот, что значит на крещение в прорубь не ныряли вместе с Пу. Остудились бы.:-D
2
13
Согласны с автором?
American20 января 2018, 12:46
А кому-то такое счастье
0
14
Согласны с автором?
михаил20 января 2018, 12:49
В ответ на комментарий пользователя
это навальный, которого забыли..
9
3
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 12:49
Я готов платить чтоб не увидеть путика загнавшего всех в застой.
10
28
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 12:54
Одурманенные.. без будущего :-D
6
28
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 12:58
Можно увидеть.чтобы знать,при ком страна катится в пропасть.
6
26
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 13:06
Народ.и так грабят ценами, налогами, низкими зарплатами и пенсиями. А эти ''зомби '' готовы добровольно заплатить. :-D:-D В Мавзолей к Ленину и то бесплатно.
4
25
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 13:11
В ответ на комментарий пользователя
За Путина!
Развернуть
За болото!
3
22
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 13:12
Спасибо что удаляете мои комментарии. Забавно) ко всем новостям удалили. Хотя такое пишут некоторые и их не трогают. Но зато у фсб не будет на меня доказательств:-P. Вообще всех призываю писать осторожно. Тут явно что то происходит.....
7
4
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 13:15
До чего довели детишек.
1
12
Согласны с автором?
Дмитрий20 января 2018, 13:47
В ответ на комментарий пользователя
Спасибо что удаляете мои комментарии. Забавно) ко всем новостям удалили. Хотя такое пишут некоторые и их не трогают. Но зато у фсб не будет на меня доказательств:-P. Вообще всех призываю писать осторожно. Тут явно что то происходит.....
Развернуть
Я бы заплатил что бы увидеть этого великого , но только для того , что бы послать его на х-р лично и глядя в его бестыжие и наглые глазенки !!
5
13
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 13:52
В ответ на комментарий пользователя
Я готов платить чтоб не увидеть путика загнавшего всех в застой.
Развернуть
Деньжат-то хватит?
2
2
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 14:05
Слушайте, ну как дети. Уж сколько раз твердили миру, хотите честных выборов - посещайте избирательные участки. Больше избирателей, меньше возможности подлога
5
4
Согласны с автором?
Правдоед20 января 2018, 14:13
Великий Вождь Пу набирает новых адептов из зеленой незрелой жижи.. Правильно, сознательное население уже не нае..ёшь..
4
10
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 14:35
Интересно увидеть - двойник или настоящий царь
4
2
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
Интересно увидеть - двойник или настоящий царь
Развернуть
А настоящего видел ? Думаешь , как в свое время группа " Ласковый май " ? В один день ,по всей стране концерты давали ?:-D
0
4
Согласны с автором?
Хатуль Мадан20 января 2018, 15:23
В ответ на комментарий пользователя
.
1
2
Согласны с автором?
Горо20 января 2018, 15:58
В таифе на тэц3 начальники подчинённым в приказном порядке ставят явку как условие работы . Совсем охренели
2
6
Согласны с автором?
бабай20 января 2018, 16:07
Имя даже слышать не хочу лецемер
2
4
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 17:05
Ну и ушлый у нас народ) Хотя, раз есть спрос, значит есть и предложение
0
1
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 17:05
За встречу с Путиным я б тоже заплатил. Тем более не такая уж и большая сумма
5
1
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Имя даже слышать не хочу лецемер
Развернуть
в зеркале лицемера увидел?
6
1
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 17:21
Смотрю на нынешнего правителя двояко. Вроде да , вроде хорошо , ну там типа Россия с колен и всё такое , но есть и обратная сторона медали . Всё таки стоит признать что не всё население России довольно им . Уровень жизни оставляет желать лучшего. Просто каждый смотрит со своей колокольни . Каждый исходит из своих доходов и расходов , из своего образа жизни , как хватает ему или не хватает , в каких кругах вертится человек , с кем общается . Некоторые считают что 17 лет это просто мало для поднятия с колен . Типа требуется ещё время . А сколько ещё времени надо ? год , два , 5 или 10 лет ?
И ещё очень большую роль играет менталитет Россиянина. И верхушка это отлично понимает и понимает , что можно манипулировать сознанием некоторых людей но не всех .
Короче желаю России и всем гражданам - мира добра и благополучия , но сейчас обстановка к сожалению оставляет желать более лучшего.
3
6
Согласны с автором?
American20 января 2018, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
Смотрю на нынешнего правителя двояко. Вроде да , вроде хорошо , ну там типа Россия с колен и всё такое , но есть и обратная сторона медали . Всё таки стоит признать что не всё население России довольно им . Уровень жизни оставляет желать лучшего. Просто каждый смотрит со своей колокольни . Каждый исходит из своих доходов и расходов , из своего образа жизни , как хватает ему или не хватает , в каких кругах вертится человек , с кем общается . Некоторые считают что 17 лет это просто мало для поднятия с колен . Типа требуется ещё время . А сколько ещё времени надо ? год , два , 5 или 10 лет ?
И ещё очень большую роль играет менталитет Россиянина. И верхушка это отлично понимает и понимает , что можно манипулировать сознанием некоторых людей но не всех .
Короче желаю России и всем гражданам - мира добра и благополучия , но сейчас обстановка к сожалению оставляет желать более лучшего.
Развернуть
Какое все такое??? Какой с колен??? Эти уроды как раз на колени Россию и поставили, никакой Запад этого не делал, сами управились. Ждем суда в Гааге
2
5
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 18:19
С точки зрения "вражеского" запада, отличный преемник ельцина. Конкурентоспособность России сейчас на уровне Венесуэлы или Мексики и продолжает снижаться. Продают сырье, вкладывают нефтедоллары в американские трежерис под 0 целых и сколько то десятых % годовых.
2
2
Согласны с автором?
Горо20 января 2018, 18:31
Вовчик в открытую деньги начал брать , уже бояться нечего ) скоро как Пикассо будет пустые листки бумаги продавать со своим автографом за 10 $
1
1
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 19:43
ясно что ажиотаж в соцсетях создают искусстуенно. даже по тому как это топорно сделано понятно. также как и к выборам в сша. кремляди 'наманипулировали' так что уши путинские торчат из каждого айпишника. неужели эти свиньи думют что люди такие тупые и все проготят. один хрень ведь все понимают кто такой путин и то он нзачает для будущего россии. его поддерживают недалекие и русские националиста, коих среди русских огромное количетсво.
1
0
Согласны с автором?
казанбаш20 января 2018, 19:46
змей за стуентов взялся. большинство людей не могут видеть эту физиономию. хитрая, подлая нацистская рожа уже всем надоела. а он все держится за трон. деньги за нее еще платить. бред какйото.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 20:12
Ну дает, суслика что ли не видел.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 20:46
Путин как волшебник - чего коснется, все разрушается.
1
0
Согласны с автором?
Ильнур Рамазанов20 января 2018, 20:48
По моему ,люди не на карлика с манией величия хотят увидеть,а концерт групп ,дешево и сердито. А ботексного императора типа и потерпеть ради песен можно.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 21:36
Кутак суырып жирляп тренироваться итуче татарина похоже на японский Правда
0
0
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 21:37
Как будто до Путина все главы российского государства были ангелами во плоти. И конечно же после Путина обязательно будет святой со светящимся нимбом над головой правитель. Сожрать мечтающего барана -желанная мечта любого волка,и мясо нежнее как у всякого спокойного жвачного, и орет тише когда грызут бурдюк!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин20 января 2018, 21:53
В ответ на комментарий пользователя
Как будто до Путина все главы российского государства были ангелами во плоти. И конечно же после Путина обязательно будет святой со светящимся нимбом над головой правитель. Сожрать мечтающего барана -желанная мечта любого волка,и мясо нежнее как у всякого спокойного жвачного, и орет тише когда грызут бурдюк!
Развернуть
Посмотрите видео Евгения Вольнова - "почему вы такие тупые"
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Нужно ли изучать татарский язык в детском саду?

До окончания голосования осталось:
ДаНетЗнать еще один язык — полезно
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 2
Голосовать
Голосов: 3
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru