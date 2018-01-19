Родственника вице-премьера РТ обвинили еще в двух эпизодах с земельными участками

В уголовном деле бизнесмена Айрата Марданшина, родственника вице-премьер-министра РТ появилось еще два эпизода, передает chelny-biz.ru.

Речь также идет о незаконных действиях со стороны Марданшина с земельными участками в Тукаевском районе.

Напомним, ранее районный суд оставил Марданшина под домашним арестом.

По версии следствия, в 2012 году юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин и его знакомый Айрат Марданшин, под покровительством неустановленных высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов Набережных Челнов, а также на тот момент занимавшего должность руководителя исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева, совершили хищение участка Елабужского лесничества площадью более 33,9 тыс. кв. м., относящегося к лесному фонду РФ в Боровецком лесу Тукаевского района, что повлекло отчуждение имущества Российской Федерации стоимостью не менее 75 млн. рублей.

Отмечается, что причастность к совершению преступления Асылгараев признал, а остальные нет.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий). Расследование продолжается.