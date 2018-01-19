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Предвыборный штаб Путина решил больше не собирать подписи в поддержку своего кандидата

Предвыборный штаб Путина решил больше не собирать подписи в поддержку своего кандидата
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Фото: ProKazan.ru

Предвыборный штаб Владимира Путина решил приостановить сбор подписей в поддержку своего кандидата. Об этом сообщил сопредседатель штаба, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что с 22 января все точки сбора подписей прекратят свою работу.

- На данный момент собрано более 1,5 млн подписей в поддержку Путина. Это в пять раз больше, чем требуется для регистрации кандидата-самовыдвиженца, - говорится в сообщении.

По словам Когогина, подписная кампания была «организованной и качественной», несмотря на то, что волонтеры «подвергались давлению и провокациям».

Напомним, 18 января на на улице Петербургской, в здании технопарка «Идея» официально открылся предвыборный штаб Владимира Путина. Штаб будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 17:00 в выходные.

Ожидается, что Владимир Путин приедет в Казани 25 января.

Люция Кашапова, 20.01.2018, 09:31
Тэги: Выборы
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Комментарии

Горожанин20 января 2018, 09:51
да конечно смысла то нет!и так уж понятно кто на трон сядет!
0
3
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герцог20 января 2018, 09:53
Никто не может предсказать куда пойдут теченьем реки
И мненья масс не угадать -ведь все же люди человеки
1
0
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Горожанин20 января 2018, 10:03
Герцог - ты русская швайн!
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Горожанин20 января 2018, 10:05
0
0
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Правдоед20 января 2018, 10:06
теперь они займутся исключительно печатью и заполнением бюллетеней для вброса, надо ж опять поразить всех небывалым процентом "ЗА"
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герцог20 января 2018, 10:07
В ответ на комментарий пользователя
Герцог - ты русская швайн!
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Хочу ботвиньи сьесть я чан
И буду я над всеми хан
Я поедаю анекдоты от Ромула до наших дней
Литературы идиоты кишатся в памяти моей
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