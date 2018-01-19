Предвыборный штаб Путина решил больше не собирать подписи в поддержку своего кандидата

Предвыборный штаб Владимира Путина решил приостановить сбор подписей в поддержку своего кандидата. Об этом сообщил сопредседатель штаба, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что с 22 января все точки сбора подписей прекратят свою работу.

- На данный момент собрано более 1,5 млн подписей в поддержку Путина. Это в пять раз больше, чем требуется для регистрации кандидата-самовыдвиженца, - говорится в сообщении.

По словам Когогина, подписная кампания была «организованной и качественной», несмотря на то, что волонтеры «подвергались давлению и провокациям».

Напомним, 18 января на на улице Петербургской, в здании технопарка «Идея» официально открылся предвыборный штаб Владимира Путина. Штаб будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 17:00 в выходные.

Ожидается, что Владимир Путин приедет в Казани 25 января.