Прокурор Татарстана предостерег чиновников от поддержки националистов в языковом вопросе

Таких нарушителей закона будут преследовать по закону

Прокурор Татарстан Илдус Нафиков предупредил чиновников и деятелей культуры об опасности поддержки националистов в ситуации с татарским языком в республике, по его словам, происходят попытки "раскачать ситуацию сторонниками националистических и экстремистских организаций, искаженно воспринявших проводимую работу по приведению в соответствие с законом процессов в системе образования". Об этом он заявил сегодня на итоговой коллегии надзорного ведомства.

- Особую озабоченность вызывает, что их деятельность "подогревается" отдельными государственными и муниципальными служащими, некоторыми деятелями культуры и искусства. Предупреждаю — это путь в никуда, экстремистских действий мы не допустим, не только пресечем, но и накажем, действовать будем решительно и гласно, - отметил прокурор Татарстана.

Также Илдус Нафиков сообщил, что после вмешательства прокуроров Татарстана к административной ответственности привлечены почти 3 тысячи должностных лиц. В общей сложности надзорное ведомство в 2017 году выявило более 48 тысяч нарушений. Возбуждено 279 уголовных дел.

- От прокуроров требую перейти от наказания "стрелочников" к высшему звену! Здесь мы все вместе недорабатываем, не учитываем общероссийские тенденции и важность федеральной задачи, - заявил прокурор РТ.