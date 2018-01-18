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Прокурор Татарстана предостерег чиновников от поддержки националистов в языковом вопросе

Прокурор Татарстана предостерег чиновников от поддержки националистов в языковом вопросе
16+
Фото: gossov.tatarstan.ru
Таких нарушителей закона будут преследовать по закону

Прокурор Татарстан Илдус Нафиков предупредил чиновников и деятелей культуры об опасности поддержки националистов в ситуации с татарским языком в республике, по его словам, происходят попытки "раскачать ситуацию сторонниками националистических и экстремистских организаций, искаженно воспринявших проводимую работу по приведению в соответствие с законом процессов в системе образования". Об этом он заявил сегодня на итоговой коллегии надзорного ведомства.

- Особую озабоченность вызывает, что их деятельность "подогревается" отдельными государственными и муниципальными служащими, некоторыми деятелями культуры и искусства. Предупреждаю — это путь в никуда, экстремистских действий мы не допустим, не только пресечем, но и накажем, действовать будем решительно и гласно, - отметил прокурор Татарстана.

Также Илдус Нафиков сообщил, что после вмешательства прокуроров Татарстана к административной ответственности привлечены почти 3 тысячи должностных лиц. В общей сложности надзорное ведомство в 2017 году выявило более 48 тысяч нарушений. Возбуждено 279 уголовных дел.

- От прокуроров требую перейти от наказания "стрелочников" к высшему звену! Здесь мы все вместе недорабатываем, не учитываем общероссийские тенденции и важность федеральной задачи, - заявил прокурор РТ.

N. Vildanov, 19.01.2018, 17:32
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин19 января 2018, 17:32
После награждения, афоризмы так и прут. Можно и до охоты на ведьм дойти.
28
21
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Горожанин19 января 2018, 17:40
все правильно, нужно действовать жестко и решительно!
18
49
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Горожанин19 января 2018, 17:41
''...к высшему звену '' :-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
5
22
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Горожанин19 января 2018, 17:46
Ну конечно, у скольких рыльце оказалось в пушку после проверки только антикоррупционным комитетом, подогревают.
5
15
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Слушатель19 января 2018, 17:52
Наконец, настоящий мужчина даёт оценку ситуации. И национальность здесь не при чем. Записывайтесь, придурки, Сахалин вас ждёт. Хватит разделять народы!
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22
63
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Горожанин19 января 2018, 17:52
Хочешь изменить мир ? Начни с себя !
3
10
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мин рус19 января 2018, 17:55
тэк знэщит, не надо там разжигать знэщит
5
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Горожанин19 января 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
вангую, он скоро уйдет в отставку ) в республике таких Павликов Морозовых не любят, да и везде
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Ты не знаешь структуру правоохранительных органов. Лучше бы задался вопросом выбора лиц на недавней прогулке по музеям, чем тупо троллить.
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Горожанин19 января 2018, 18:17
В ответ на комментарий пользователя
заметили, как этот так называемый «прокурор» получил орден от Путина, конкретно решил охотиться на патриотов Татарстана
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[***]
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Горожанин19 января 2018, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
тэк знэщит, не надо там разжигать знэщит
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Джигурда, рот закрой.
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Горожанин19 января 2018, 18:35
Все правильно говорит.
13
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да ну19 января 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
А кто нарушал закон по обучению татарскому языку? Вот в чём вопрос. Закон не нарушали, т.к. татарский язык является государственным языком в Татарстане на ряду с русским и однозначно является обязательным к изучению в Татарстане на ряду с русским языком. Теперь сделали изучение татарского добровольным. А кто из детей, если он добровольный будет его изучать? Скоро татарский язык канет в лету, а некоторые исполнители этого войдут в народную память, как люди приложившие руку к его исчезновению. Лучше, как Фаттахов уйти в отставку и народ его запомнил, как борца за татарский язык.
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на каком ряду ? на последнем ?
12
6
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Неочень19 января 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
я не понял, Нафикова крещенский мороз что ли опять ударил ? что он несет ?
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Что нациков и неадеватных разжигателей будут брать на карандаш, в последствии публично пороть и сажать.
6
22
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Нафига19 января 2018, 19:17
Милләтнең имансыз баласы, Ходай бу дөньяда да, тегесендә дә җәзасыннан калдырмасын. амин!!!
18
10
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Неочень19 января 2018, 19:17
В ответ на комментарий пользователя
А кто нарушал закон по обучению татарскому языку? Вот в чём вопрос. Закон не нарушали, т.к. татарский язык является государственным языком в Татарстане на ряду с русским и однозначно является обязательным к изучению в Татарстане на ряду с русским языком. Теперь сделали изучение татарского добровольным. А кто из детей, если он добровольный будет его изучать? Скоро татарский язык канет в лету, а некоторые исполнители этого войдут в народную память, как люди приложившие руку к его исчезновению. Лучше, как Фаттахов уйти в отставку и народ его запомнил, как борца за татарский язык.
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Нарушили. 1го декабря публично об этом сказали. Госсовет молча принял как нашкодившие гопники.
Министр образования снять с должности и сослан в заповедник из себе подобных.
7
27
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ага19 января 2018, 19:19
В ответ на комментарий пользователя
Наконец, настоящий мужчина даёт оценку ситуации. И национальность здесь не при чем. Записывайтесь, придурки, Сахалин вас ждёт. Хватит разделять народы!
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На национальной "балалайке" только чинуши могут играть и иметь с этого.
3
14
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Масянька19 января 2018, 19:36
Статей что ли нет - об экстремизме? почему такое дифференцированное отношение кое-к-кому? Разжигаешь межнацрознь - отвечай. Все просто в правовом государстве
3
14
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Горожанин19 января 2018, 19:41
В ответ на комментарий пользователя
Что нациков и неадеватных разжигателей будут брать на карандаш, в последствии публично пороть и сажать.
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следи за языком, и не забывай где живешь, не ты один живешь в республике
15
7
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колхоз19 января 2018, 19:42
Кто забыл свои корни назывют манкорт.
16
8
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Горожанин19 января 2018, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
Что нациков и неадеватных разжигателей будут брать на карандаш, в последствии публично пороть и сажать.
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вообще странные люди, что Нафиков что Путин, когда весь мир ненавидит нашу страну, они еще решили повздорить с народами, живущие в одной стране,разве это адекватно ? потом говорят патриотов нет, оно и понятно почему, воруют, унижают других, а потом хотят от народа увидеть патриотизма, вы в своем уме вообще ? все это хорошим не закончиться, через 5 лет уже станет понятно что происходит, процесс пошел
16
7
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Горожанин19 января 2018, 19:49
за ТАТАРСТАН !
8
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Горожанин19 января 2018, 19:50
А у Ивана Нафикова какой язык родной? Татарский он уже предал, коллабороционист.
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Горожанин19 января 2018, 19:53
Это не награда России , а путинская побрякушка, которая потеряет ценность после него.
12
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Горожанин19 января 2018, 19:54
Нафиков, зачем вновь распаляете огонь вражды.?
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Горожанин19 января 2018, 19:56
Вот нашелся еще один Вышинский.
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Горожанин19 января 2018, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
Наконец, настоящий мужчина даёт оценку ситуации. И национальность здесь не при чем. Записывайтесь, придурки, Сахалин вас ждёт. Хватит разделять народы!
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Правильно. "Хватит разделять народы" - учим все дружненько государственный русский и татарский. Хватит делиться по национальным квартиркам, сколько можно то?
12
6
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Горожанин19 января 2018, 20:01
В ответ на комментарий пользователя
Это не награда России , а путинская побрякушка, которая потеряет ценность после него.
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да он никто, мусор есть мусор. Есть такая песня Мусорок, Мусорок выходи на огонек ! вот это про него !
8
4
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Горожанин19 января 2018, 20:04
В ответ на комментарий пользователя
Статей что ли нет - об экстремизме? почему такое дифференцированное отношение кое-к-кому? Разжигаешь межнацрознь - отвечай. Все просто в правовом государстве
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Разжигатели с обеих сторон. Но только с русской стороны куда больше, а почему-то присматриваются только к татарской стороне. Если начать ловить тараканов в русской сторонке, там и ловить-то нечего так и прут все валом.
12
4
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Горожанин19 января 2018, 20:06
В ответ на комментарий пользователя
Разжигатели с обеих сторон. Но только с русской стороны куда больше, а почему-то присматриваются только к татарской стороне. Если начать ловить тараканов в русской сторонке, там и ловить-то нечего так и прут все валом.
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указ Кремля с Москвы дан, шовинистов не трогают, они уже у нас «бедные, ущемленные» а как всегда татары виноваты ! может еще вспомнят, что мы захватили русские земли ? пошла волна против татар, это факт, нашли повод, найдут и потом, сейчас судьба стоит всего Татарстана
7
7
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Горожанин19 января 2018, 20:08
Вы сами понимаете, про что говорите?! Или у Вас, мозги за 20-ть лет проветрились полностью?! Сам татарин, и мне полностью без разницы что и как, потому что сидя в инете всего не решишь, а русский язык должен быть основным.
3
10
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Горожанин19 января 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Вы сами понимаете, про что говорите?! Или у Вас, мозги за 20-ть лет проветрились полностью?! Сам татарин, и мне полностью без разницы что и как, потому что сидя в инете всего не решишь, а русский язык должен быть основным.
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Основной язык по всем параметрам английский. Русский и татарский в равном объёме (Татарстан)
4
6
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Масянька19 января 2018, 20:15
В ответ на комментарий пользователя
Разжигатели с обеих сторон. Но только с русской стороны куда больше, а почему-то присматриваются только к татарской стороне. Если начать ловить тараканов в русской сторонке, там и ловить-то нечего так и прут все валом.
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Значит, тем кто титульной нации, надо коренным образом менять ситуацию, не доводить русскоязычных до ручки. мы уже хлебнули вашего суверенитета во всей полноте. У власти только вы. зав. отделением а больнице - и там ваши, не говоря уже о высшем образовании. Русские у вас только кондукторами и продавцами могут работать, дальше не пускаете. Счастье, что мы учились при Советской власти. Сейчас бы нам это с нашими фамилиями это и не снилось. Обслуга, максимум
2
9
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Горожанин19 января 2018, 20:18
В ответ на комментарий пользователя
Значит, тем кто титульной нации, надо коренным образом менять ситуацию, не доводить русскоязычных до ручки. мы уже хлебнули вашего суверенитета во всей полноте. У власти только вы. зав. отделением а больнице - и там ваши, не говоря уже о высшем образовании. Русские у вас только кондукторами и продавцами могут работать, дальше не пускаете. Счастье, что мы учились при Советской власти. Сейчас бы нам это с нашими фамилиями это и не снилось. Обслуга, максимум
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Грудинин КПРФ - наш президент. Вернём былую славу советского народа
5
5
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Горожанин19 января 2018, 20:46
Грудинин не коммунист, а из Едра пришел.
2
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Горожанин19 января 2018, 20:56
Странно гутаришь ,, хлебнули вашего суверенитета,, . А что татары хлебали ваш КОЛОНИАЛИЗМ 450 лет как то призабыл, что ли? А сейчас ,с перепугу, даже забыв , что на дворе 21-й век, пытаетесь опять вернуть колониализм по- русски. Что невозможно, в принципе. Время обратно не течет.
3
1
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Горожанин19 января 2018, 20:58
Грудинин - Едрена мать.
0
4
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Горожанинн19 января 2018, 21:11
Молодец прокурор все правильно!!!!
4
4
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Горожанин19 января 2018, 21:20
В ответ на комментарий пользователя
Разжигатели с обеих сторон. Но только с русской стороны куда больше, а почему-то присматриваются только к татарской стороне. Если начать ловить тараканов в русской сторонке, там и ловить-то нечего так и прут все валом.
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Русский с татарином всегда общий язык найдет. Всегда щемили и тех и других хохлы!
2
0
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Горожанин19 января 2018, 21:25
В ответ на комментарий пользователя
Русский с татарином всегда общий язык найдет. Всегда щемили и тех и других хохлы!
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Невры, шо с их взять. Как общее делить всегда впереди с самой большой ложкой, как отвечать, так их хата исторически скраю.
0
0
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Михалыч19 января 2018, 21:25
Уже очень не молод, но остались друзья детства, одни татары из деревни в Башкортостане. У них было и есть весьма негативное отношение к насильствнному обучению башкирского языка. Какая разница с насильственным обучением татарскому? Конечно же весьма негативное отношение к этому других наций. Вся сувернитезация республик вольно и невольно превратилпсь в превосходство " титульных" над другими по признакам национальности и языка. Это по всей России. То есть в полное отсутствие равенства. Язык в подобной политике занимал основное место. С этим должно быть покончено. Никто не мешал и не мешает развивать национальные культуры и языки. Это, в первую очередь дело самой нации по должной поддержке Федерации. И на последок, ни одна нация в современном мире без единой России просто не выживет. Их просто рассосут и разъедутся. И крови будет не дай Господьб
2
1
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Горожанин19 января 2018, 21:29
Иван Нафиков выкладывается для Путина.
1
3
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Горожанин19 января 2018, 21:34
Мне все больше кажется что нас в 90 оккупировали США а Путин это
собирательный образ двойников и тройников человека которого нет.
Тогда становиться понятно почему мы ничего не знаем про его детей, не видим
жену и сам он очень переменчиво выглядит.
А самым главным доказательством этой теории является то ЧТО РОССИЯ СКУПАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ США!!!
МЫ ПРОСТО ПЛАТИМ ДАНЬ!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин19 января 2018, 21:36
В ответ на комментарий пользователя
Статей что ли нет - об экстремизме? почему такое дифференцированное отношение кое-к-кому? Разжигаешь межнацрознь - отвечай. Все просто в правовом государстве
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Правильно, всех разжигателей запретивших обязательное изучение татарского языка нужно обязательно привлечь. Ведь ущемили права татарского народа на обязательное изучение родного языка
0
3
Согласны с автором?
Горожанин19 января 2018, 21:38
В ответ на комментарий пользователя
Мне все больше кажется что нас в 90 оккупировали США а Путин это
собирательный образ двойников и тройников человека которого нет.
Тогда становиться понятно почему мы ничего не знаем про его детей, не видим
жену и сам он очень переменчиво выглядит.
А самым главным доказательством этой теории является то ЧТО РОССИЯ СКУПАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ США!!!
МЫ ПРОСТО ПЛАТИМ ДАНЬ!
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Путин вытянул Россию из 90х, или ты участник 2х чеченских компаний? Что происходило в СССР до этого знаешь? Армяно-Азербайджанский конфликт, Прибалтика, Приднестровье.
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Горожанин19 января 2018, 21:41
В ответ на комментарий пользователя
Вот нашелся еще один Вышинский.
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Таких после смерти хоронят за зиратом и дуа не читают. Не заслужили.
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Горожанин19 января 2018, 21:44
В ответ на комментарий пользователя
Вы сами понимаете, про что говорите?! Или у Вас, мозги за 20-ть лет проветрились полностью?! Сам татарин, и мне полностью без разницы что и как, потому что сидя в инете всего не решишь, а русский язык должен быть основным.
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Ты не татарин, а рад забыть свой язык и чужой язык сделать главнее родного. Только подумай, что ты предлагаешь? Манкорт однозначно
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Горожанин19 января 2018, 21:45
В ответ на комментарий пользователя
Таких после смерти хоронят за зиратом и дуа не читают. Не заслужили.
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Ой да ладно вам. Мракобесье бросьте уж свое
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Горожанин19 января 2018, 21:46
В ответ на комментарий пользователя
Правильно, всех разжигателей запретивших обязательное изучение татарского языка нужно обязательно привлечь. Ведь ущемили права татарского народа на обязательное изучение родного языка
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Нет такого понятия "право на обязанность". Не пишите здесь чушь.
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Горожанин19 января 2018, 21:47
В ответ на комментарий пользователя
Мне все больше кажется что нас в 90 оккупировали США а Путин это
собирательный образ двойников и тройников человека которого нет.
Тогда становиться понятно почему мы ничего не знаем про его детей, не видим
жену и сам он очень переменчиво выглядит.
А самым главным доказательством этой теории является то ЧТО РОССИЯ СКУПАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ США!!!
МЫ ПРОСТО ПЛАТИМ ДАНЬ!
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В 90х если бы ты строчил свой коммент, не из запада, а у тебя был бы интернет, то на тему очередного убийства директора завода, как правило, алкогольного.
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Горожанин19 января 2018, 21:59
Пирдус Нафиков старается получить ещё один орден от хозяина.
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