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В Татарстане спасли деревню, затопленную бобрами

В Татарстане спасли деревню, затопленную бобрами
16+
Фото: www.menzela.ru

Работники предприятия «Чистый город» разрыли бобровую плотину, которая стала причиной подтопления в деревне Куяново в Мензелинском районе РТ, сообщает районная газета «Мензеля».

- Сначала работники нашли плотину, разрыли ее и вода пошла по своему руслу. Для того, чтобы река Брустанка весной не создавала проблемы, решили рыть канаву от места, где была плотина рядом с мелиоративным каналом и вновь соединить с руслом реки, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщалось ранее, затопленными оказались улицы, дворы, сараи и погреба, по одной из улиц можно было проехать только на лодке. Тогда начальник Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона Валерий Губернаторов сообщил, что устранить разлив можно, разрушив плотину, но для этого необходимо получить разрешение госкомитета РТ по биологическим ресурсам. 

Люция Кашапова, 19.01.2018, 16:25
Тэги: МЧС
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Комментарии

Горожанин19 января 2018, 16:26
Бобры отомстят.
0
15
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Нечто19 января 2018, 16:44
Бедняжки, строили, строили и сломали все им))))) А они действительно гады такие, от них огромный ущерб всегда.
2
5
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Горожанин19 января 2018, 16:44
Бобры, утопите Люцию Кашапову. Тупее автора и заголовков чем у нее нет.
Лучший комментарий
0
23
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Горожанин19 января 2018, 17:06
А сруль-подпиндоссник, здесь отметится?
2
0
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Горожанин19 января 2018, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
вы всё врёте! Кашапова - профессионал и заголовки у неё - супер!
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Ага, профессор онала.
0
9
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ага19 января 2018, 17:27
Повторюсь. Вполне возможно, в этой речке и бобров-то никогда не было. своевременно не расчищали, вот и результат.
1
4
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Шурале19 января 2018, 17:39
Действительно может и не бобры,я слышал в очереди за керосином,БАБА рассказывала,там КТО-ТО живет,похоже чудище...
0
2
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Слушатель19 января 2018, 17:54
Вон оно че, бобры виноваты! Обама, Трамп, отдыхают. Две недели новость дня. МЧС спасли деревню. Вы сами читаете, что пишете?
0
5
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Горожанин19 января 2018, 18:27
Боброё..ы, млять.
0
4
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Горожанин19 января 2018, 19:18
В ответ на комментарий пользователя
Ага, профессор онала.
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я бы её в онал
2
0
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Горожанин19 января 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
я бы её в онал
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Оналитический отдел?
0
2
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Горожанин19 января 2018, 21:55
Что сожрали бобров?
0
0
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Горожанин19 января 2018, 21:56
В ответ на комментарий пользователя
Ага, профессор онала.
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откуда инфа?
0
0
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добродушный домовитый Бобр19 января 2018, 21:58
В ответ на комментарий пользователя
Ага, профессор онала.
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Мы - Бобры! Мы - высшая раса на Земле!
Мы заставим людей и иже с ними считаться с нами! Жизнь Бобрам!
0
0
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